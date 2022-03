Panthers: Ben Chiarot s'entraîne encore à Brossard

Quelques jours après avoir été échangé par le Canadien de Montréal, le défenseur Ben Chiarot n’a pas encore fait ses valises... puisqu’il affrontera le CH au Centre Bell dès jeudi.

L’arrière de 30 ans s’est entraîné avec un chandail sans logo, lundi, au complexe sportif de Brossard. N’ayant pas encore reçu son nouvel équipement des Panthers de la Floride, Chiarot portait encore des pièces à l’effigie du Tricolore.

1- le 🔵⚪️🔴 a de la classe avec Chiarot et les Panthers

— Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) March 21, 2022

Rappelons que le DG Kent Hughes a envoyé le défenseur ontarien à la formation floridienne en retour de l’espoir Ty Smilanic, d’un choix de première ronde en 2023 et d’un choix de quatrième tour en 2022.

Les Panthers n’ont aucun match au programme d’ici jeudi, donc il était plus logique pour Chiarot d’attendre ses coéquipiers que de les rejoindre en Floride. Celui-ci n'a pas joué avec sa nouvelle équipe qui visitait les Golden Knights de Vegas et les Ducks d'Anaheim, jeudi et vendredi derniers.