Pour aider Le Pivot

Les Chevaliers de Colomb, Conseil 10093 de Courville et du Conseil 2882 de Montmorency, tiendront un souper-spaghetti, suivi d’une soirée dansante, le samedi 2 avril à 18 h 30, au Centre de loisirs Ulric-Turcotte. Tous les profits seront remis au Centre communautaire Le Pivot pour l’aider à soutenir le programme de distribution alimentaire lancé il y a 8 ans auprès des familles dans le besoin du milieu. Le succès de ce souper-bénéfice aidera aussi Le Pivot à poursuivre sa mission débutée il y a maintenant 40 ans dans la communauté beauportoise. Les cartes sont en vente au coût de 15 $ auprès de Denis Toulouse au 581 984-7109, Daniel Gilbert au 418 440-4771 ainsi qu’à la Ressourcerie du Quartier gérée par Le Pivot au 418 666-2328. Sur la photo, de gauche à droite : Daniel Gilbert, Grand chevalier Conseil de Courville ; Ginette Faucher, directrice générale du Pivot ; Luc Lachapelle, propriétaire du restaurant Pizza Passion de la rue Seigneuriale et Stevens Mélançon, président de l’Arrondissement Beauport, conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial.

Un chef étoilé à La Traite

Photo courtoisie

Table réputée, maintes fois primée pour l’excellence de sa cuisine qui fait honneur au terroir autochtone, le restaurant La Traite de l’Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake m’annonce la nomination de Marc de Passorio (photo) à titre de chef exécutif. Ce chef étoilé deux fois au guide Michelin (2009 et 2015), couronné notamment de trois toques au Gault & Millau ainsi qu’au Gault & Millau d’or, a fait de la découverte et de la cuisine des terroirs régionaux sa spécialité. Après avoir dirigé les plus belles tables du sud de la France, après avoir ouvert divers restaurants et œuvré dans de nombreux territoires tels que Singapour, Israël, la Russie, l’île Maurice et la Nouvelle-Zélande, Marc de Passorio s’installe à la tête du restaurant La Traite où il y poursuivra sa passion et son rôle de passeur et formateur, privilégiant une cuisine de nature qui s’inspire du savoir-faire et des éléments du terroir autochtone. Bienvenue Chef !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 21 mars 1960. La police ouvrait le feu, dans le canton noir de Sharpeville, près de Johannesburg en Afrique du Sud, tuant 69 personnes et en blessant 180 dans une grêle de mitraillettes lors d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l’apartheid. La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars, pour commémorer ce triste jour. Sur la photo, les tombes des 69 victimes.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Marc Parent (photo), humoriste québécois, 60 ans... Rosie O’Donnell, actrice américaine et animatrice télé, 60 ans... Gary Oldman, acteur britannique, 64 ans... Roger Hodgson, musicien britannique, guitariste de Supertramp jusqu’en 1983, 72 ans... Timothy Dalton, acteur britannique, 76 ans... Anita Barrière, animatrice québécoise, 84 ans... Ed Broadbent, ancien chef néo-démocrate, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Benoit (Ben) Gravel (photo), le 21 mars 2017 : 73 ans, fondateur des Condors de Beauce-Appalaches (football) et premier entraîneur-chef de l’équipe de 1973 jusqu’en 1984... 2018 : Frank Avruch, 89 ans, l’interprète de longue date de Bozo le clown... 2017 : Ghila Grants Daoust, 73 ans, épouse de Paul Daoust de Floralies Jouvence... 2017 : Jerry Krause, 77 ans, ancien directeur général des Bulls de Chicago... 2016 : Andrew Grove, 79 ans, chef d’entreprise américain, cofondateur d’Intel... 2013 : Yvan Ducharme, 75 ans, comédien québécois... 2010 : Wolfgang Wagner, l’un des petits-fils de Richard Wagner qui a dirigé le Festival de Bayreuth de 1951 à 2008... 2009 : Walt Poddubny, 49 ans, un vétéran de 11 saisons dans la LNH... 2006 : Bernard Lacoste, 74 ans, grand patron de la célèbre marque de vêtements...