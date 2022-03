Préparez-vous à un budget plein de petits cadeaux

En cette année électorale, une chose est certaine: le gouvernement de François Legault va se montrer généreux dans le cadre du nouveau budget que son ministre des Finances Eric Girard déposera mardi.

Que voulez-vous, il est de coutume de voir le parti au pouvoir délier les cordons de la bourse de l’État lorsque les élections approchent.

Que le gouvernement du Québec en ait les moyens financiers ou pas, la priorité de l’heure pour le gouvernement Legault... c’est de rester au pouvoir en obtenant un deuxième mandat lors du scrutin d’octobre prochain.

Et ce n’est pas avec des restrictions budgétaires qu’on gagne des élections. François Legault et ses caquistes vont donc profiter du nouveau budget pour tenter de «convaincre» les Québécois que l’actuel gouvernement a le cœur sur la main et répond à leurs attentes.

À quoi s'attendre?

Est-ce que le gouvernement Legault ira jusqu’à offrir la gratuité scolaire aux étudiants universitaires? Non... mais il pourrait consentir à réduire substantiellement la hausse de 8,2% qui est prévue en 2022-23.

Acceptera-t-il de mettre fin aux versements annuels de milliards de dollars au Fonds des générations, comme le demande la CSN en vue de réinvestir cet argent dans les services publics? Non... mais il pourrait sauter une année ou deux de versements.

François Legault l’a déjà répété à plusieurs reprises: le gouvernement caquiste va prioritairement aider les ménages à arrondir leurs fins de mois en cette période d’inflation galopante où les coûts du panier d’épicerie, du transport et de l’habitation ont fortement grimpé.

Son message est clair: «On va vous aider, on va remettre de l’argent dans votre portefeuille pour couvrir cette inflation. On va prendre le meilleur moyen pour que la classe moyenne ne souffre pas de cette inflation.»

«Sans dévoiler les mesures du budget du 22 mars, je peux vous dire qu’on va vous aider à payer les augmentations du logement, de l’épicerie, de l’essence et de l’électricité», a-t-il d’ailleurs écrit sur sa page Facebook.

On s’attend à ce que cela se fasse par l’entremise d’un crédit d’impôt remboursable et/ou l’envoi d’un chèque de quelques centaines de dollars aux ménages démunis.

L’autre irritant auquel le gouvernement Legault va vraisemblablement s’attaquer, c’est celui de la hausse des tarifs d’électricité en fonction de l’inflation. Parions qu’au minimum, le gouvernement mettra en place un mécanisme de compensation financière qui permettra aux ménages à faible et modeste revenu d’esquiver la forte augmentation qu’on risque de subir en avril 2023 si l’inflation reste dans les 5% ou plus.

Santé et soins à domicile

À ces importantes mesures d’aide financière aux ménages à revenu faible ou modeste s’ajouteront possiblement des réductions de tarifs gouvernementaux (stationnements des hôpitaux, permis de conduire, etc.), une aide financière accrue pour les soins à domicile des personnes âgées, des personnes handicapées, etc.

Compte tenu de la nouvelle réforme du système de santé qu’il va dévoiler sous peu, il faut s’attendre à ce que le gouvernement Legault injecte plus d’argent dans notre coûteux réseau de la santé et des services sociaux.

Petits entrepreneurs

Par ailleurs, s’il veut se faire des amis du côté des propriétaires des très petites entreprises du secteur de la construction et du secteur des services, le gouvernement caquiste devrait mettre fin à l’injustice fiscale dont ces sociétés sont victimes.

Sous prétexte que leur rémunération d’employés est inférieure à 5500 heures par année (équivalant à trois employés à temps plein), le gouvernement du Québec exige d'elles le taux d’impôt de 11,5% imposé aux multinationales, au lieu du taux réduit de 3,2% accordé aux PME.

Quelque 38 000 petits entrepreneurs sont actuellement victimes de cette flagrante injustice fiscale. Il est temps d’y mettre fin!