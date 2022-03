Québec débloque près de 7 milliards $ pour les infrastructures de transport

Un investissement de près de 7 milliards $ sur deux ans pour entretenir et améliorer les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aéroportuaires du Québec, dont plus de 1 milliard pour la région de Montréal, a été annoncé lundi.

Il s’agit d’«un montant record» selon le cabinet du ministre des Transports François Bonnardel, qui a dévoilé lundi ses investissements pour la période de 2022-2024 pour l'ensemble du Québec.

«Il est essentiel que les Québécoises et Québécois bénéficient de meilleures infrastructures de transport, qui ont été négligées par le passé. Les centaines de chantiers qui se mettront en branle au cours des deux prochaines années contribueront à sécuriser nos infrastructures partout sur le territoire, en plus de figurer parmi les solutions fortes et efficaces pour soutenir la reprise économique déjà en cours», a déclaré le ministre Bonnardel.

C'est la région de Montréal qui recevra la plus grosse part du gâteau, avec un peu plus de 1 milliard $ qui serviront, notamment, à la reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520, au-dessus des rues McArthur et Hickmore, à celle du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d'Anjou, au-dessus de l'autoroute 40, et à la réparation du pont d'étagement de la 1re Avenue et des murs de soutènement au-dessus de l'autoroute 20, à Lachine.

Cette somme permettra aussi de poursuivre des projets de maintien d'actifs sur des infrastructures comme l'échangeur Saint-Pierre et les structures surélevées de la route 136.

Chantier pour l’implantation du tunnel Québec-Lévis

Parmi les autres projets qui pourront bénéficier d’une partie des 6 771 028 000 $ annoncés par Québec, on retrouve notamment l'élargissement de l'autoroute Jean-Lesage, à Lévis; les travaux d'entretien et de réparation du pont Pierre-Laporte et la réhabilitation du chemin de fer Québec Central.

«En prévision du chantier à venir pour l'implantation du tunnel Québec-Lévis, des travaux préparatoires auront lieu en 2022-2023, avec l'ajout d'une troisième voie sur l'autoroute 20, entre le pont Pierre-Laporte et l'échangeur 325 (route du Président-Kennedy), à Lévis. Cette étape sera précédée de l'installation de tours d'éclairage, à l'est de la rivière Etchemin», a indiqué le ministère.

En vue de ce futur chantier, des aménagements sont aussi prévus dans le secteur de l'échangeur 325.

Les sommes investies pour l’ensemble de la province contribueront au maintien de plus d'un demi-million d'emplois directs et indirects dans l'ensemble des régions du Québec, a-t-on également fait savoir.

Répartition des investissements par région

Abitibi-Témiscamingue: 177 millions $

Bas-Saint-Laurent: 440 millions $

Capitale-Nationale: 525 millions $

Centre-du-Québec: 176 millions $

Chaudière-Appalaches: 434 millions $

Côte-Nord: 665,7 millions $

Estrie: 342 millions $

Lanaudière: 257 millions $

Laurentides: 323 millions $

Mauricie: 253 millions $

Montérégie: 774 millions $

Montréal: 1 milliard $

Outaouais: 222 millions $

Saguenay–Lac-Saint-Jean: 258 millions $

