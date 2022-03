Saguenay veut se parer de murales géantes

La Ville de Saguenay à l’intention de payer des formations à des artistes pour leur apprendre à peindre des murales géantes, dans l’espoir d’embellir la municipalité.

Il faut dire qu’exécuter des murales géantes, ce n'est pas donné à tout le monde, si bien que dans la région, les artistes habilités à le faire ne courent pas les rues.

«Il n'y a personne dans la région qui a l'expertise nécessaire pour faire ce genre de travail. Tant qu'à investir sur une murale, les gens veulent que ce soit fait pour une certaine période», a indiqué le président de la commission des arts, de la culture et du patrimoine de Saguenay, Marc Bouchard.

Une entreprise privée a le projet de réaliser ce type d'art sur l’un des murs extérieurs d'un bâtiment. La compagnie va payer la totalité de la réalisation, car elle juge importante la diffusion artistique.

Saguenay lui a accordé l'autorisation de la faire, mais voudrait en profiter pour amener la connaissance de cet art dans la région.

«Ce que l'on veut faire, c'est offrir de la formation a des gens de la région pour que les éventuelles murales qui seront faites dans le futur pourront être faites par des entreprises régionales», a ajouté Marc Bouchard.

Saguenay paiera 15 000 $ à un organisme de Montréal qui s'y connaît dans le domaine.

«On peut y faire inscrire tous les participants de Saguenay qui ont déjà une expertise dans ce genre de travail, estime M. Bouchard. Selon le type de revêtement d'un bâtiment, ce n'est pas toujours la même technique qui doit être utilisée. Et on nous disait que dans la région, il n'y a personne qui avait l'expertise pour faire ça.»

Ce faisant, Saguenay aimerait avoir d'autres murales géantes sur son territoire.

«C'est une tendance que l'on voit de plus en plus dans différentes villes. Des murales bien faites dans de bons endroits. Moi, je trouve ça très joli, en autant que ce soit bien fait. Il faut que ce soit fait avec les bonnes techniques justement pour ne pas que ça se dégrade rapidement, a précisé Marc Bouchard. C'est sûr que ça va se voir davantage dans les centres-villes, mais en autant que ça s'harmonise bien avec le paysage et le bâtiment, je ne verrai pas pourquoi ça ne pourrait pas se mettre à différents endroits. Mais ça doit être fait de la bonne façon. »

Saguenay espère également que la beauté des murales sur bâtiments et la diffusion de cet art découragera ceux qui ont plus tendance à se tourner vers les graffitis.

