Série À propos d’Antoine: vendue avant d’être tournée

Même si elle n’a pas encore été tournée chez nous, la série À propos d’Antoine, un projet piloté par ComediHa ! et Québecor Contenu, est déjà assurée de faire l’objet d’une adaptation en France.

Charmée par le scénario que lui a soumis le producteur Sylvain Parent-Bédard, l’importante société Gaumont a acheté la série, qui sera réalisée au Québec par Podz, en vue de fabriquer une version française.

« C’est la première fois qu’un de nos concepts télévisuels est acheté à l’étranger sur la foi d’une bible et d’un scénario », se réjouit Sylvain Parent-Bédard.

Preuve que cette acquisition survient tôt dans le développement d’À propos d’Antoine, ni les dates de tournage, ni la distribution, ni la plateforme de diffusion de la série n’ont encore été déterminées.

Inspiré de sa vie

Pour Sylvain Parent-Bédard, ce projet aura une signification particulière : ce récit d’une femme qui tombe en amour avec un homme qui a deux fils, dont l’un est handicapé, autiste, déficient intellectuel, non verbal et épileptique est directement inspiré de la relation de son propre fils Antoine avec sa conjointe, l’humoriste et scénariste de cette comédie dramatique, Cathleen Rouleau.

« Il y a quelques années, je lui avais lancé l’idée d’écrire un numéro d’humour sur ce qu’elle vivait avec Antoine. De là, elle a suivi un cours de perfectionnement sur la scénarisation de série de fiction à l’École nationale de l’humour. »

L’humoriste a alors décidé que le numéro sur Antoine serait plutôt une série à propos d’Antoine.

« Après une réflexion importante, j’ai trouvé que ce que Cathleen était en train d’écrire serait quelque chose d’extraordinaire pour la société », croit M. Parent-Bédard.

« Quand tu vis dans une famille comme celle d’Antoine qui a beaucoup de défis quotidiens, ajoute-t-il, la voix étouffée par l’émotion, il y a la possibilité d’être heureux et d’avoir une vie quand même drôle. »

« Antoine a changé ma vie »

Par voie de communiqué, l’auteure a souligné que « vivre avec une personne handicapée, c’est traverser de grandes épreuves, affronter mille contrariétés, espérer à l’infini ».

Par contre, s’empresse-t-elle d’ajouter, « c’est aussi hurler de joie devant la moindre petite victoire, découvrir l’amour sans condition et remplir chaque jour un énorme coffre d’histoires. »

« Antoine a changé ma vie. Et je souhaite qu’il change celle du monde entier », conclut Cathleen Rouleau.