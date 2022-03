Un 3e procès pour Adèle Sorella

Près de 13 ans après les meurtres nébuleux de ses deux filles, Adèle Sorella a appris lundi qu’elle pourra subir un troisième procès à la suite d’une décision de la Cour d’appel du Québec.

« La juge a commis une erreur en refusant à l’appelante de plaider la thèse de l’implication du crime organisé dans le meurtre des jeunes victimes », peut-on lire dans la décision.

En mars 2019, un jury avait déclaré la mère de famille coupable des meurtres non prémédités d’Amanda et Sabrina De Vito, âgées de 9 et 8 ans.

Ce procès avait été nécessaire après l’annulation du premier, pour des erreurs de droit, où elle avait été reconnue coupable de meurtre prémédité.

Possibilité exclusive

La femme était la conjointe du mafieux Giuseppe De Vito, qui était en cavale au moment où les morts sont survenues.

Selon la théorie de la Couronne, la femme vivait alors des moments très difficiles.

Elle avait aussi la possibilité exclusive de commettre les meurtres à l’aide d’une chambre hyperbare, qui sert à administrer de l’air sous pression et à régler des problèmes de santé.

Selon la pathologiste qui avait procédé aux autopsies des dépouilles, une mort naturelle et simultanée est à exclure.

Les corps ne portaient pas de marques de violence, mais l’experte a émis l’hypothèse que les jeunes filles seraient décédées après avoir été privées d’oxygène.

Pas de cause certaine

Les analyses toxicologiques pratiquées sur les victimes n’ont pas permis de trouver de substance quelconque pouvant être mortelle.

La cause du décès n’aura donc jamais été déterminée avec certitude.

Toutefois, la juge aurait dû permettre au jury d’évaluer la possibilité que le crime organisé ait pu avoir un lien avec les meurtres, selon la Cour d’appel, qui a rappelé les nombreux aspects nébuleux entourant le drame.

« Cette directive a complètement fermé la porte à la seule possibilité que le jury entretienne un doute raisonnable que quelqu’un d’autre que l’appelante ait causé la mort des enfants, alors que la juge admettait qu’un tel doute pouvait être légitime », peut-on lire dans la décision longue de 34 pages du plus haut tribunal du Québec.

Un nouveau procès sur les accusations de meurtre au deuxième degré a donc été ordonné.