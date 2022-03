Une autre paire de souliers de course à la veille du budget

Malgré « une performance exceptionnelle » de l’économie en 2021, il faudra attendre encore cinq ans avant de revenir à l’équilibre budgétaire, a indiqué le ministre Eric Girard, à la veille du dépôt de son dernier budget avant les élections.

« L’économie a très bien performé en 2021 », a répété le ministre des Finances, en se prêtant au jeu de la traditionnelle cérémonie des chaussures, à un jour de la présentation du budget 2022-2023.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Encore une fois cette année, le ministre a arrêté son choix sur une nouvelle paire d’espadrilles de course, « des souliers performants », a-t-il souligné, en les enfilant devant les caméras.

M. Girard a profité de l’occasion pour annoncer une bonne nouvelle : le déficit structure du Québec, qui se chiffrait à plus de 6 milliards $ il y a un an, « a fondu de moitié » pour se retrouver « sous la barre des 3 milliards $ », a-t-il rapporté.

Un budget « prudent »

Mais dans le contexte actuel d’incertitude, pas question de devancer le retour à l’équilibre budgétaire, espéré pour 2027-2028.

« Non, parce que l’objectif c’est que le retour à l’équilibre budgétaire se fasse avec le moins d’efforts possible. C’est-à-dire que la transition soit la plus douce possible alors on garde l’objectif 2027-2028 », a expliqué le ministre Girard.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Il est possible qu’on atteigne l’équilibre une année avant, deux années avant... Mais on a quand même un haut degré d’incertitude : il y a la pandémie, il y a l’invasion de l’Ukraine par la Russie... Alors on a un cadre financier prudent », a-t-il ajouté.

Il reste maintenant à voir, demain, de quelle façon le gouvernement Legault orchestrera sa distribution de chèques aux Québécois pour compenser l’inflation galopante.

En début d’année, 3,3 millions de Québécois ont reçu un premier chèque de 200 $ à 275 $ pour contrer l’augmentation « surprise » du coût de la vie. Il s’agissait d’une « mesure ciblée », a relaté M. Girard. « Et là, on regarde pour faire une mesure d’application plus générale », a laissé miroiter le ministre des Finances, sans vouloir s’avancer davantage.