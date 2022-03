Alors que les portraits des équipes se précisent à la suite de la période des transactions, il est toujours possible de miser sur votre formation favorite pour remporter la coupe Stanley.

Selon Mise-o-jeu, on pourrait bien assister à une reprise de la finale de 1996 alors que l'Avalanche et les Panthers sont considérés comme les deux équipes ayant le plus de chances de mettre la main sur les grands honneurs.

La cote de la formation du Colorado est de 4,50, comparativement à 5,50 pour celle de la Floride.

Pour ceux qui croient que le Lightning sera en mesure de réaliser une troisième conquête consécutive, la cote de Tampa Bay est intéressante à 8,00.

Les Hurricanes de la Caroline (6,50) ainsi que les Flames de Calgary (7,50) se retrouvent également dans le top 5 des plus sérieux prétendants.

