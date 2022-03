PARENT, Jeannine Rhéaume



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jeannine Rhéaume, épouse de monsieur Jacques Parent, fille de feu Léon Rhéaume et Angéline Genest. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 23 mars 2022 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques; ses enfants: Carole (André Maranda), Ginette (Gilles Leclerc), Renald (Anne-Marie Beaudoin), Jocelyne, Daniel, Andrée et Martine (Gary Shimanski); ses petits-enfants: Marie-Ève, Marie-Christine, Louis-Philippe (Annick Simard), Alexandre, Hugo, Crescence (Yves Lemay-Lachance), Maxence, Charles (Nathalie Abanto), Daphnée (Marc-André Daigle), Courtney, Lauréat et Justin; ses arrière-petits-enfants: Mélizandre, Cassandra, Donovan, Émile, Arnaud, Justine, Maelly et Violette, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses petits-enfants: Sacha et Jeannine, sa belle-fille Beverly Erickson, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Centre mère-enfant), 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org.