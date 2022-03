DUSSAULT GUAY, Denise



Au CHUL, le 10 mars 2022, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédée madame Denise Dussault, épouse de feu monsieur Jean-Louis Guay. Elle était la fille de feu madame Germaine Boissineault et de feu monsieur Paul-Henri Dussault. Elle demeurait à Quebec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h 30 à 11 h 45.La mise en crypte suivra au Mausolée François-de-Laval du Cimetière Belmont. Elle laisse dans le deuil sa fille Dominique (Richard Lafrance); ses petits-enfants Marc-Antoine et Elizabeth Lafrance (Alexandre Perras); ses arrière-petits-enfants: Albert et Marguerite; sa sœur Colette (feu Guy Charrier); plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs: feu Jacqueline (feu Marcel Vincent), feu Paul, feu Guy (feu Huguette Blais), feu Charlotte (feu Jean-Louis Blouin) et feu Monique.