LAUZIÈRE, Francine Toulouse



À l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 23 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Francine Toulouse épouse de M. André Lauzière. Elle demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi 24 mars 2022 de 19h à 21h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.Elle est allée rejoindre sa fille France. Elle laisse dans le deuil outre son époux André, sa fille Magalie (Jean-François Cimon); ses petits-enfants: Jérôme et Vincent. Ses frères et ses belles-sœurs: Jacques (Patricia Keays), Marc (Cristina Arevalo), feu Roch (Annette Gosselin); de la famille Lauzière: Pierre (Aline Pageau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Claude (Gisèle Lapointe), Fabien (Pierrette Bacon), Suzanne (Gaston Gosselin), Guy Lauzière. La famille remercie le personnel du centre d'hébergement St-Anne de Beaupré pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. 418 827-5773 poste 2802.