90 jours de prison discontinus pour Mareck Dupuis

Mareck Dupuis, conducteur de semi-remorque coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d’Anne-Sophie Veilleux en janvier 2018 à Saint-Georges, a été condamné à 90 jours de prison à purger les fins de semaine.

• À lire aussi: Conduite dangereuse ayant causé la mort en Beauce: Mareck Dupuis reconnu coupable

Mareck Dupuis était au volant d’un semi-remorque le matin du 16 janvier 2018 lorsqu’il a fauché la voiture conduite par Anne-Sophie Veilleux à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 118e rue à Saint-Georges-de-Beauce.

Photo tirée de Facebook

L’impact n’a laissé aucune chance à la jeune femme de 18 ans, décédée sur le coup, tandis que sa passagère s’en est tiré avec de sérieuses blessures.

Photo Facebook

La procureure de la couronne, Me Annik Harbour réclamait une peine de 18 mois d’emprisonnement accompagnée de trois années de probation, ainsi qu’une interdiction de conduire de deux ou trois ans. La défense réclamait quant à elle une amende assortie d’une période de probation et de conditions.

Le juge Jean Asselin a souligné dans sa décision le chemin parcouru par le jeune homme depuis l’accident pour justifier la peine de 90 jours à purger les fins de semaine. Mareck Dupuis a notamment été suivi par une psychothérapeute, a un emploi stable et a démontré des remords quant aux conséquences de son geste sur la vie des victimes et leurs proches. Son risque de récidive est également nul selon le juge.

«Aucune peine ne saura réparer complètement les torts causés, mais infliger une peine d’emprisonnement qui stigmatise l’accusé n’aurait en rien changé cela», a estimé le juge.

Feu rouge

Dupuis avait été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions en octobre 2021. Dans sa décision, le juge Jean Asselin a établi que la décision du conducteur de poursuivre sa route lorsque le feu est passé au jaune près de 140 mètres devant lui représentait un comportement dangereux, une «erreur de jugement grave».

«La personne raisonnable conduisant un fardier n’aurait pas décidé de ne pas freiner [...], agir de la sorte risquait de mettre la sécurité du public en danger», avait indiqué le magistrat.

La preuve de l’expert appelé au procès avait permis de déterminer que Mareck Dupuis avait appuyé sur les freins deux secondes avant l’impact et qu’il roulait alors 61 km/h dans une zone de 50. Au moment de l’impact, le feu était passé au rouge depuis quatre secondes. La chaussée était quant à elle «un peu glissante» et en pente.

Un témoin a également affirmé que le conducteur lui avait dit après l’impact avoir «pris un guess (une chance)», des paroles qui hantent encore aujourd’hui la mère de la victime.

Déjà victime d’un traumatisme

Le jeune homme, qui était âgé de 20 ans au moment de l’accident, se remettait d’un premier traumatisme causé par un autre accident survenu quelques mois plus tôt.

Un homme s’était enlevé la vie en se jetant sous les roues de son camion au centre-ville de Québec, le laissant avec un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Mareck Dupuis avait repris le volant dans les jours précédant le matin fatidique et revenait même d’une sortie accompagné d’un thérapeute avait confié son père au Journal quelques jours après le drame.

«C’était une sortie avec le psychologue pour vaincre son traumatisme en ville. Ils étaient allés à Sainte-Marie et le psychologue avait débarqué cinq minutes avant l’accident», expliquait Marc Dupuis.

Depuis l’accident, Mareck Dupuis a renoncé à sa carrière de camionneur et occupe maintenant un emploi dans une entreprise de bois franc comme opérateur de machinerie.

La mère de la victime déçue, mais résignée à entamer son deuil

La mère d’Anne-Sophie Veilleux est apparue déçue de la décision du juge qui a condamné Mareck Dupuis à 90 jours de prison mardi, mais s’est dit résignée à se concentrer sur son deuil maintenant que le procès est clos.

«Ce qui me dérange, c’est le message que ça envoie. Si tu n’es pas apte à prendre le volant, pour n’importe quelle raison, tu ne conduis pas», insistait Manon Mathieu dans les minutes suivant le prononcé de la sentence de celui qui a fauché la petite voiture blanche de sa fille de 18 ans en janvier 2018.

Après le suicide d’un homme sous les roues de son camion quelques mois auparavant, Mareck Dupuis reprenait tout juste la conduite de son fardier et était même accompagné d’un psychologue, débarqué quelques minutes plus tôt. «Quand tu prends le volant, il faut que tu aies toute ta tête, point final. Malheureusement, ce n’est pas ça que la sentence dit», a déploré la mère de famille en peine.

Tourner la page

Malgré la déception, Manon Mathieu s’est dit décidée à passer à autre chose. Elle en a assez de «porter l’histoire de Mareck Dupuis».

«Je veux pleurer ma fille, je veux vivre ma peine, faire mon deuil. Je n’ai pas pu le faire depuis 4 ans parce que chaque étape me ramenait au premier jour, à l’accident, au moment où une infirmière m’a appelé», confie la femme, qui dit ne pas en vouloir au jeune homme, mais plutôt à la mauvaise décision qu’il a prise ce jour-là.

«Il l’a dit lui-même, il a pris un guess. Et ma fille est morte à cause de cette chance-là. Et moi, je vais devoir essayer de me reconstruire avec cette phrase dans ma tête.»