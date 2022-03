Acquisition chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont accordé mardi une entente d'une saison au joueur de ligne défensive américain Andrew Ankrah.

L’athlète de 6 pi et 4 po et 249 lb a effectué un plaqué sur les unités spéciales lors de la seule joute qu'il a disputée avec les Elks d'Edmonton en 2021. Ankrah, 26 ans, a connu une carrière universitaire faste, totalisant 177 plaqués, 26 sacs du quart et 36 plaqués pour des pertes, en plus de forcer huit échappés en 53 rencontres avec les Dukes de l'Université James Madison.

«Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un joueur de la trempe d'Andrew. Malgré son jeune âge, il compte déjà de la précieuse expérience professionnelle, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, par voie de communiqué. Partout où il a évolué, il a démontré son aptitude à mettre de la pression sur les quarts adverses. Nous avons bien hâte de le voir faire la même chose, mais dans l'uniforme des Alouettes.»

Le nouveau joueur des Moineaux a aussi évolué pour les Apollos d'Orlando dans l'AAF, où il a réussi 14 plaqués et trois sacs en huit rencontres en 2019. Ses performances lui ont valu une entente avec Washington dans la NFL, où il a stoppé l’adversaire cinq fois lors des rencontres préparatoires. En 2020, il a disputé cinq matchs avec les Battlehawks de St. Louis dans la XFL.