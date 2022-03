And Just Like That: Deuxième saison confirmée

C’est officiel : Carrie, Charlotte et Miranda reprendront du service pour une deuxième saison de And Just Like That.

Le diffuseur HBO Max a donc offert une seconde chance à ses héroïnes, rescapées de la série-culte Sex and the City, et ce, malgré un accueil mitigé de la part des fans au cours des derniers mois.

Absence

Si Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon ont toutes trois confirmé reprendre du service pour ces nouveaux épisodes, aucun autre nom n’a encore été confirmé. Kim Cattrall acceptera-t-elle finalement de rechausser les escarpins (Louboutin, évidemment) de Samantha Jones ? Les fans se croisent les doigts.

Car c’est l’absence de la sulfureuse blonde qui a le plus été décriée par les détracteurs de And Just Like That, ceux-ci jugeant que la série avait perdu son mordant sans la présence de l’actrice canadienne.

C’est en décembre dernier qu’on a renoué avec Carrie Bradshaw, presque 18 ans après la diffusion du dernier épisode du feuilleton télévisuel. Aucune date de tournage ni de diffusion n’a encore été annoncée pour cette nouvelle saison de And Just Like That.