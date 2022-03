Artturi Lehkonen: Joe Sakic heureux de sa prise

Chez l’Avalanche du Colorado, tous croient miser sur les outils nécessaires pour tenter de remporter une première coupe Stanley depuis 2001 et l’arrivée de l’attaquant Artturi Lehkonen pourrait aider l’organisation en ce sens, selon le directeur général Joe Sakic.

Ce dernier a offert plus de profondeur et de marge de manœuvre à son entraîneur-chef Jared Bednar afin de ne pas revivre la déception de l’an passé, quand les «Avs» ont plié l’échine au deuxième tour des séries devant les Golden Knights de Vegas. Ainsi, il a obtenu le joueur d’avant des Sharks de San Jose Andrew Cogliano et a transigé avec son homologue du Canadien de Montréal, Kent Hughes, pour acquérir Lehkonen à la date limite des transactions, lundi.

Sakic se félicite déjà de cette décision et, selon le site The Athletic, il verrait très bien son nouveau joueur évoluer à l’aile aux côtés du pivot Alex Newhook, une recrue comptant 23 points en 53 rencontres cette saison.

«Il était l’un des gars qui pouvaient, selon nous, constituer un bon choix en vertu de notre manière de jouer, de sa façon de jouer et de nos besoins, a déclaré le DG après sa journée de travail. Le groupe des six attaquants de soutien [des trios 3 et 4] et notre profondeur se sont améliorés considérablement. Pour réaliser un long parcours en séries, il vous en faut.»

Aussi, l’expérience de l’ex-numéro 62 du Tricolore devrait constituer un atout au Colorado, où son compatriote Mikko Rantanen s’est réjoui de l’acquisition de Lehkonen, d’après The Athletic.

«Nous avons été capables d’ajouter des réserves à notre groupe et c’est ce qui importe, a martelé Sakic. Nous savons qu’il y a des gars de caractère qui s’en viennent pour aider notre vestiaire et nous donner une attitude gagnante afin d’essayer de gagner une coupe.»

En confiance

Avec quatre gains consécutifs en poche, incluant celui de 3 à 2 acquis en prolongation lundi contre les Oilers d’Edmonton, l’Avalanche occupe le sommet du classement général et a toutes les raisons de croire en ses chances. En plus de ses nouvelles armes obtenues en journée, Sakic avait mis la main sur l’arrière Josh Manson et l’attaquant Nico Sturm, en provenance respectivement des Ducks d’Anaheim et du Wild du Minnesota.

Le DG semble serein avec ses décisions des derniers jours, même si certains lui ont rappelé que le départ de l’espoir Justin Barron, maintenant la propriété du Canadien, risque de se faire sentir dans quelques années.

«Pour recevoir, vous devez donner, a simplement émis l’ancienne gloire des Nordiques de Québec. Chaque club est différent. Il y a des échanges qu’il fallait effectuer cette année pour régler des enjeux importants, selon nous.»

