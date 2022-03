Baisse d’achalandage à l’aéroport international Montréal-Trudeau en 2021

Pour une deuxième année consécutive, le nombre de passagers à l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) a chuté en 2021, pour atteindre 5,2 millions, en baisse de 4,3 % par rapport à 2020 et de 74,4 % par rapport à 2019.

Pour l’exercice 2021, Aéroports de Montréal (ADM) a noté qu’un achalandage plus important avait été constaté en fin d’année en raison de la reprise graduelle des activités dès le deuxième trimestre. Ainsi, on a enregistré, pour le quatrième trimestre, un niveau de passager équivalent à 50 % de celui de 2019.

«Les derniers mois de 2021 nous ont permis de renouer avec un plus grand nombre de passagers et de reprendre un certain niveau d'activités à YUL. [...] Les assouplissements entrés en vigueur il y a quelques semaines ont permis à notre aéroport international de se replacer sur la voie de la relance. Puis l'annonce de la semaine dernière mettant fin aux tests de dépistage pour les voyageurs doublement vaccinés qui veulent entrer au pays dès le 1er avril nous permet enfin de dire que le pire est derrière nous», a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM.

Malgré la baisse d’achalandage, l’ADM a enregistré une meilleure performance opérationnelle, avec un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) qui a augmenté de 56 % en 2021, se chiffrant ainsi à 63,6 millions $, comparativement à 40,8 millions $ en 2020.

«Les résultats du dernier semestre 2021 nous indiquent qu'une reprise graduelle du trafic de passagers s'est amorcée. Cependant, les répercussions des restrictions de voyage imposées dans de nombreux pays depuis mars 2020 en raison de la pandémie ainsi que la stratégie mise en place au Canada pour la gérer font en sorte que les produits cumulatifs au 31 décembre 2021 sont inférieurs à ceux de la période correspondante de 2020», a indiqué l’ADM en précisant que les produits consolidés se sont élevés à 277,7 millions $, soit en baisse de 1,6 % comparativement à 2020.