[BALAO] La transition énergétique c'est payant!

Les changements climatiques s’incrustent dans notre quotidien. On entend de plus en plus parler de leurs conséquences sur la planète, comme les canicules à n’en plus finir, les feux de forêt, les inondations, l’érosion côtière et j’en passe.

Cependant plusieurs actions peuvent être posées pour limiter le réchauffement climatique et s’adapter à ces nouvelles réalités. Un secret bien gardé: il y a aussi de l’argent à y gagner.

Alexandra Viau de chez Unpointcinq.ca - Le média de l’action climatique au Québec - nous explique comment la lutte aux changements climatiques a des retombées positives sur notre économie.