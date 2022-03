Budget Girard : réactions mitigées dans la population

Les mesures annoncées par le ministre des Finances Eric Girard ne sont pas suffisantes, estiment certains organismes communautaires.

Bien que le crédit d’impôt de 500 $ pour les Québécois ayant un revenu de moins de 100 000 $ soit une mesure appréciée à court terme, il ne règle pas tous les problèmes pour les gens à faible revenu.

Certains citoyens auraient aussi préféré d’autres mesures, comme le gel des tarifs d’Hydro-Québec.

«Les gens apprécient toujours d’avoir un montant, mais pour notre clientèle, à la banque alimentaire, ce 500 $ ne changera pas leur condition», affirme Daniel Régimbal, directeur général de l’Entraide Agapè.

D’autres organismes dénoncent le fait que le gouvernement n’ait pas annoncé de mesures d’aide supplémentaires pour le milieu communautaire.

«On veut offrir des services à la population, [...], alors nous si on n’est pas prévoyant dans nos finances, puis qu’on ferme du jour au lendemain, des gens n’auront plus de dépannage alimentaire, plus de nourriture livrée à la maison, plus d’emploi», lance Stéphane Paradis, directeur général de La Baratte.

