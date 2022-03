Budget Girard: 1 G$ pour «refonder» le système de santé

Le fameux plan de refondation du système de santé que le ministre Christian Dubé doit présenter d’ici la fin du mois bénéficiera d’un budget d’un milliard$ sur cinq ans.

• À lire aussi: Budget Girard: versement de 500 $ pour la grande majorité des Québécois

• À lire aussi: Voici 10 choses à retenir du budget Girard

Le ministre de la Santé attendait le dépôt du budget avant de dévoiler son rapport qui doit proposer des « changements importants au sein des établissements de santé » tirés des « apprentissages » de la pandémie.

Environ 200 M$ seront investis annuellement au cours des cinq prochaines années pour réaliser ce grand chantier.

Le document budgétaire rappelle que le plan agira sur quatre axes : les ressources humaines, l’accès aux données, les technologies de l’information et les infrastructures.

Québec voudra miser sur une gestion « décentralisée » et « de proximité » qui implique un « changement de culture », notamment grâce à des projets d’autogestion des horaires.

Améliorer le système

Des sommes additionnelles de 604 M$ sont prévues cette année pour ajouter du personnel, entre autres grâce aux primes versées aux travailleurs de la santé.

De plus, l’embauche d’agents administratifs, de techniciens en pharmacie, de pharmaciens bacheliers et l’optimisation du système préhospitalier permettront de soulager les hôpitaux.

Un autre 105 M$ est dédié à la modernisation du réseau, notamment à travers l’infonuagique, la centralisation des entrées et sorties des hôpitaux, ainsi qu’une meilleure gestion des lits.

Dans le but d’atteindre un délai d’attente de 36 heures pour accéder à un professionnel de la santé – une promesse électorale de la CAQ – Québec prévoit former plus de nouveaux médecins, en plus de déployer sur l’ensemble du Québec le guichet d’accès à la première ligne testée au Bas-Saint-Laurent.

À surveiller, par contre, le gouvernement annonce que la semaine normale de travail pour certains professionnels de la santé pourrait passer de 35 heures à 37,5 heures.

Mais Christian Dubé a déjà prévenu que son plan ne contient « rien de sorcier » et que plusieurs solutions ont déjà été évoquées dans d’autres rapports, dont ceux produits par Michel Clair et Wendy Thomson. La différence, promet-il, sera dans l’exécution.

Maisons des aînés

Un important chantier est également en branle pour héberger la population vieillissante.

Après le scandale du CHSLD privé Herron, durant la première vague de la pandémie, le gouvernement Legault souhaite transformer les établissements privés non conventionnés en CHSLD conventionnés. La mesure concerne environ 7% des personnes hébergées dans le réseau public.

La CAQ devrait également pouvoir dire mission accomplie pour la création de Maisons des aînés et alternatives. Plutôt que les 2 600 places promises, ce seront 2 640 places qui seront mises en services dans 33 nouvelles installations d’ici l’automne prochain. Treize autres projets sont en cours, pour un total de 3 840 places prévues, majoritairement d’ici 2023.

La santé en chiffres (2022-2023)

1,7 G$ en prévision d’une 6e vague de la COVID-19

401 M$ pour améliorer les conditions de travail

105 M$ pour la modernisation, dont l’infonuagique

75 M$ pour le fonctionnement des premières Maisons des aînés

19 M$ pour convertir des CHSLD privés

1,6 G$ pour bonifier les infrastructures

À voir aussi