Budget Girard: les sociétés d’État, des vaches à lait lucratives

Québec s’attend à recevoir des chèques pour un total de 5,49 milliards $ de ses vaches à lait pour l’année financière en cours, une cuvée qui se retrouvera dans le top 3 des meilleures récoltes de l’histoire de la province.

Le gouvernement Legault a dévoilé, mardi, son budget pour la prochaine année financière. Un an plus tôt, alors que la pandémie frappait la province, le butin des sociétés d’État s’était élevé à 3,99 milliards $.

«La croissance de 22,3 % en 2021-2022 reflète principalement le retour progressif à la normale des résultats attendus à la suite des diminutions exceptionnelles en 2020-2021 en lien avec la COVID-19», note l’État.

Pour l’année financière en cours, la Société des alcools du Québec (SAQ), Hydro-Québec et Investissement Québec (IQ) ont enregistré des performances supérieures aux attentes fixées par le gouvernement.

Certains résultats sont si bons que le gouvernement Legault a dû revoir à la hausse de 836 millions $ ses prévisions effectuées en mars 2021.

C’est Hydro-Québec qui a rapporté la part du lion avec un versement de 2,72 milliards $, soit 600 millions $ de plus que prévu. L’an dernier, le fournisseur d’électricité des Québécois avait remis 1,65 milliard $.

Le gouvernement s’attend toutefois à encaisser un recul de la performance d’Hydro-Québec en 2022-2023 en raison d’une «diminution de la valeur des exportations d’électricité». La cagnotte devrait atteindre 2,52 milliards $.

Du côté de Loto-Québec, la société d’État avait renoué avec ses profits prépandémie avant la fermeture de ses établissements de jeux au mois de décembre, et ce, pour plusieurs semaines, en raison de la propagation de la COVID-19.

Cette situation a forcé Québec à revoir à la baisse de 32 millions $ ses attentes. Loto-Québec devrait verser environ 1,03 milliard $ cette année et ce montant devrait continuer de grimper ces prochaines années.

À la SAQ, dont les succursales n’ont jamais été fermées durant la pandémie, le chèque devrait atteindre 1,33 milliard $. Le gouvernement a révisé à la hausse de 44 millions $ ses prévisions.

IQ s’est également démarqué, durant les derniers mois, avec une « bonne performance de son portefeuille de capital de risque et de ses fonds d’investissement», avance l’État. Québec a revu à la hausse de 226 millions $ ses attentes qui sont aujourd’hui de 318 millions $.

Quant à la Société québécoise du cannabis, les revenus qui aboutiront au Fonds de lutte contre les dépendances se sont élevés à 81 millions $.

D’ici deux ans, Québec s’attend à recevoir près de six milliards $ de ses sociétés d’État. La meilleure performance des entreprises du gouvernement remonte en 2006-2007, alors que la récolte avait été de 6,22 milliards $.

Versement des entreprises du gouvernement

Hydro-Québec : 2,72 G$

Loto-Québec : 1,03 G$

Société des alcools du Québec : 1,33 G$

Investissement Québec : 318 M$

Société québécoise du cannabis : 81 M$

*Autres : 15 M$

*Les autres entreprises du gouvernement sont la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, Capital Financière agricole et la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

Source : Budget 2022-2023