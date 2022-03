Budget Girard: plus pour la transition énergétique, moins pour l’achat d’un véhicule électrique

Québec injecte un milliard supplémentaire dans le Plan pour une économie verte qui vise à diminuer les gaz à effet de serre (GES), mais réduira considérablement ses rabais pour faire l’acquisition d’un véhicule électrique.

• À lire aussi: Budget Girard: versement de 500 $ pour la grande majorité des Québécois

• À lire aussi: Voici 10 choses à retenir du budget Girard

Des revenus additionnels provenant du marché du carbone permettent au gouvernement de la CAQ de dépenser 7,6 G$ en cinq ans pour lutter contre les changements climatiques. Il s’agit d’une bonification d’un milliard $.

Grâce à cet ajout, le ministère l’Environnement présentera un nouveau plan de réduction des GES pour lutter contre la crise climatique, a affirmé le ministre des Finances Éric Girard.

La vaste majorité des sommes seront d’ailleurs injectés dans les secteurs des transports, de l’industrie et du bâtiment.

Une enveloppe de 1,4 G$ est également réservée pour d’autres initiatives, comme celles soutenant l’adaptation aux changements climatiques.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, estime que plus de 65,2 G$ des dépenses prévues au Plan québécois d’infrastructure sont aussi axées sur le développement durable et l’environnement, comme l’électrification des transports. Ce montant inclut toutefois les dépenses de la Caisse de dépôt et de placements.

Moins pour la voiture

Québec, qui souhaite l’ajout de 1,5 million de véhicules électriques supplémentaires sur ses routes d’ici 2030, prolonge jusqu’à 2027 le programme Roulez vert.

Or, les rabais octroyés pour l’achat de véhicules électriques sont révisés à la baisse dès le 1er avril prochain (voir encadré).

Le gouvernement dit vouloir refléter l’écart des prix sur le marché entre les voitures électriques et ceux à essence. «On est tout simplement cohérent», a plaidé le ministre des Finances. «À mesure que cet écart-là se rétrécit, on verra dans le temps les subventions diminuer.»

Les villes de Montréal [117,2 M$] et Québec [49 M$] recevront des sommes supplémentaires pour déployer les plans climat, ce qui accélèrera l’ajout de bornes de recharges publiques sur leur territoire.

Selon le ministre Girard, il s’agit d’une mesure incitative concrète afin de stimuler la demande pour l’achat de véhicules électriques.

100 M$ pour l’hydrogène vert

Dans quelques jours, le ministre des Ressources naturelles doit présenter la première stratégie sur l’hydrogène vert et les bioénergies. Pour y arriver, il aura accès à un montant de 100 M$ jusqu’en 2026, incluant 13,3 M$ à dépenser immédiatement. Québec veut ainsi mettre en valeur ces deux nouvelles filières qui sont en émergences partout dans le monde.

Selon les partis d’oppositions, les mesures environnementales annoncées dans ce budget sont insuffisantes et incohérentes.

«Il n’y a pas vraiment de plan en matière de changements climatiques», a affirmé le libéral Pierre Arcand.

«C’est un budget irresponsable pour la crise climatique», a affirmé la solidaire, Manon Massé.

Réduction du rabais pour l’achat d’un véhicule écologique dès avril 2022