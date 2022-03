Canadien de Montréal: Shane Wright se verrait à Montréal

Bien malgré lui, Shane Wright alimente les conversations depuis quelques mois au Québec. Est-il réellement le meilleur espoir de la cuvée 2022 et est-ce que c’est sur lui que le Canadien de Montréal devrait jeter son dévolu s’il détenait le premier choix au total ? Chose certaine, l’attaquant des Frontenacs de Kingston ne dirait pas non à un jour porter le chandail bleu, blanc et rouge.

Wright n’avait pas connu un début de saison à la hauteur des attentes et plusieurs recruteurs ont exprimé, dans plusieurs médias différents, leurs doutes face au joueur de centre. Malgré tout, il demeure pour l’instant selon plusieurs le choix consensuel pour être sélectionné au tout premier rang du repêchage qui aura lieu à Montréal, les 7 et 8 juillet prochains.

Évidemment, Wright ne vit pas sous une roche. Même s’il tente le plus possible de ne pas se laisser engloutir par tout ce qui se dit à son sujet depuis quelques mois, il assure être bien au fait de l’engouement, positif et négatif, que génère son nom à Montréal.

« J’entends cet engouement et, pour être honnête, Montréal est un endroit spécial où jouer. Ce serait un endroit incroyable pour moi et je serais extrêmement heureux si j’avais la chance de faire partie de cette organisation. Évidemment, j’entends ce qui se dit à mon sujet mais ce sont des choses qui sont hors de mon contrôle en ce moment », a-t-il mentionné mardi dans le sous-sol du Memorial Auditorium de Kitchener où il sera la tête d’affiche du Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH), mercredi soir.

Wright a eu un aperçu d’où sont prêts à aller les partisans du Tricolore, au début du mois de décembre. Durant la période d’échauffement d’un match des Frontenacs, un amateur est descendu au niveau de la glace et a cogné dans la baie vitrée jusqu’à ce que Wright se retourne vers lui. Le partisan en question avait en main un chandail des Canadiens au nom de Wright avec son numéro, le 51.

« C’était vraiment drôle, s’est-il remémoré. Je me suis retourné et j’ai vu qu’il avait utilisé du ruban pour écrire mon nom sur le chandail. J’ai adoré ça. »

Critiques et pression

Après son début plus lent, Shane Wright a retrouvé son rythme de croisière au cours des dernières semaines. Avant de quitter pour Kitchener, il venait au 11e rang des pointeurs de la Ligue de l’Ontario avec 77 points en 52 parties.

« Je suis heureux de mon jeu. Je pense que je n’ai pas connu le meilleur départ et je serai le premier à admettre que je ne jouais pas mon meilleur hockey. Par contre, au cours des derniers mois je joue à un haut niveau et j’espère poursuivre sur cette lancée jusqu’à la fin de la saison. »

Il n’en reste pas moins que les critiques demeurent présentes dans son cas. Pour certains, il n’est pas le meilleur espoir de cette cuvée.

« Je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens disent. Ça ne change rien pour moi. Je ne dépense pas beaucoup d’énergie là-dessus », assure-t-il.

Une chose est sûre : les critiques ne proviennent pas de ceux qui l’affrontent, soir après soir.

« Pour moi, Shane Wright c’est un joueur qui fait tout sur la glace. Il est bon défensivement et est capable de produire en attaque. Il est difficile à affronter. C’est un général et un bon leader. C’est un joueur que tu veux dans ton équipe et juste de pouvoir être avec lui cette semaine, de pouvoir apprendre à le connaitre, c’est le fun », l’a complimenté le Québécois des Wolves de Sudbury, David Goyette.

Avec Savoie

Mercredi, il aura l’occasion de passer un message. Certes, le Match des meilleurs espoirs de la LCH ne fait pas foi de tout mais une bonne rencontre de Wright l’aiderait à regagner le cœur de certains de ses détracteurs évoluant pour des formations de la LNH.

Au sein de sa formation, Équipe Rouge, il évoluera en compagnie de celui que plusieurs considèrent comme le deuxième meilleur espoir au Canada cette année, l’attaquant du Ice de Winnipeg Matthew Savoie.

« J’ai hâte de jouer avec Shane, a mentionné Savoie. On n’a jamais joué ensemble dans un match auparavant. J’ai joué contre lui à plusieurs reprises dans le hockey mineur et dans des tournois printaniers donc je suis plutôt familier avec lui. Nous sommes de bons amis et on a toujours gardé contact. »

D’ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi les deux meilleurs joueurs au Canada évoluent au sein de la même équipe, sachez que la Centrale organise annuellement un repêchage maison lors duquel deux recruteurs choisissent les joueurs, à tour de rôle. Évidemment, Shane Wright a été le premier choix au total mais c’est le coéquipier de Savoie à Winnipeg, Conor Geekie, qui a été le choix suivant.

