Canadien Pacifique: reprise du travail mardi après une entente d’arbitrage

Le conflit de travail au Canadien Pacifique a connu un dénuement heureux avec l’annonce du retour au travail des employés mardi et le recours à un arbitre chargé de trancher le litige.

La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada et l’employeur ont accepté le recours à un processus d’arbitrage «définitif et obligatoire», alors que les négociations achoppent encore sur les salaires et le régime de retraite.

«La décision d'accepter un arbitrage définitif et contraignant n'est pas prise à la légère», a indiqué dans un communiqué Dave Fulton, porte-parole du syndicat des Teamsters à la table de négociation.

«Bien que l'arbitrage ne soit pas la méthode privilégiée, nous avons pu négocier des conditions qui étaient dans le meilleur intérêt de nos membres. Nos membres retourneront au travail à midi, heure locale [mardi]», a-t-il ajouté.

Dimanche, le Canadien Pacifique a mis à exécution sa menace de mettre en lock-out ses employés, en raison de l’impasse des négociations sur le renouvellement de la convention collective.

Ce conflit de travail au CP n’est pas sans raviver les souvenirs de la grève au Canadien Nation, en 2019, qui avait, on s’en souvient, paralysé les livraisons de plusieurs produits et provoqué une pénurie de propane au Québec.