Côte-Nord: entente à l'amiable entre Alcoa et le Regroupement des citoyens

Après 17 ans devant les tribunaux, la compagnie Alcoa conclut une entente à l’amiable avec le Regroupement des citoyens du quartier Saint-Georges de Baie-Comeau, dans la Côte-Nord.

Les membres du regroupement qui reprochaient à l’aluminerie de les avoir contaminés pendant plusieurs décennies avec un produit cancérigène auront droit à un dédommagement totalisant 13 millions $.

Au début de cette bataille juridique, le comité de citoyens voulait un dédommagement de l’aluminerie pour avoir été contaminés pendant plus de 50 ans aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, un produit cancérigène.

Pour calculer les indemnités, les gestionnaires du dossier prendront en considération plusieurs aspects, tels que les poussières et les inquiétudes liées au risque de cancer. Par exemple, un couple propriétaire de sa maison entre 2002 et 2013 pourrait ainsi recevoir un montant variant entre 4100 $ et 23 000 $ dépendamment de la zone du quartier où est située la résidence.

Les frais d’experts et les honoraires de la firme d’avocat Sylvestre Painchaud et Associés représenteront plus de 25% des 13 millions $.

Rappelons qu’en 2003, Alcoa avait dû restaurer à ses frais les sols contaminés de 130 propriétés.

Toutes les parties ont convenu de ne pas commenter le dossier tant que l’entente ne sera pas approuvée par la Cour supérieure du Québec.

La Cour supérieure devrait approuver cette entente à l’amiable le 16 mai prochain au palais de justice de Baie-Comeau, où le plan de distribution des indemnités ainsi que le processus de réclamation seront connus.

Depuis qu’elle a modernisé son usine et qu’elle a installé de nouvelles cuves précuites, en 2015, l’aluminerie n’émet plus d’HAP.