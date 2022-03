Interpréter Metallica: des papillons dans le ventre

Les quatre membres de la formation AnesthesiA en sont conscients. Ils vont vivre un énorme moment lorsqu’ils vont se retrouver sur scène, dans la grande salle du Grand Théâtre, pour revisiter, avec l’Orchestre symphonique de Québec, la musique de Metallica.

« Je ressens des papillons dans le ventre. On va vivre un grand moment. Ça va être incroyable. Je me sens comme un petit gars à quelques jours de Noël », a lancé le chanteur-guitariste François Laverdière.

Projet dévoilé à l’automne 2019 et ralenti ensuite en raison de la pandémie, ce concert symphonique vivra sur les planches les 25 et 26 mars.

Le quatuor complété par le guitariste Anthony Hadjedi, le bassiste Christian Labonté et le batteur Éric Leblond va vivre, jeudi, lors des répétitions, un premier contact avec les 50 musiciens de l’OSQ.

« Il y a un stress, mais c’est du bon stress. On va pogner un deux minutes lors des répétitions. J’en parle et j’en ai des frissons sur les bras », a-t-il ajouté, en avouant, bien candidement, qu’il n’avait jamais mis les pieds au Grand Théâtre avant une première visite la semaine dernière.

AnesthesiA et l’OSQ vont interpréter 17 pièces de la formation californienne. Des titres que l’on retrouve sur l’album en spectacle S&M de Metallica et des nouveaux que l’on désire garder secrets. On a appris que le titre Orion que l’on retrouve sur Master of Puppets sera une de ces pièces.

Ils sont prêts

Les titres seront présentés avec les arrangements originaux créés par le chef américain Michael Kamen et aussi avec de nouveaux habits, pour certains, concoctés par le chef David Martin, qui dirigera l’OSQ.

« Mon défi, c’est de faire un show avec un groupe qui n’a jamais joué avec un orchestre symphonique. Ça, c’est autre chose et je vais découvrir tout ça lors des répétitions », a-t-il fait savoir, lors d’un entretien.

David Martin les a vus à l’œuvre et il est convaincu que les musiciens d’AnesthesiA sont prêts pour cette grande aventure.

« Ils vont être un peu intimidés au départ, mais c’est normal. Ils sont incroyables et tout le monde va être surpris et étonné », a-t-il fait savoir.

L’engouement de l’OSQ pour ce projet a permis de passer de 30 musiciens à 50.

« Ils sont emballés. C’est un ensemble qui est prêt à tout. Je me sens excité à l’idée d’amener l’orchestre dans cette musique », a mentionné le chef, qui a confié que One était sa pièce préférée de Metallica.

Des démarches sont en cours pour amener cette aventure à Montréal, à Trois-Rivières et aussi sur la côte est américaine.