Droits de scolarité: hausse de 2,64% cet automne

La hausse des droits de scolarité sera limitée à 2,64% cet automne, a annoncé la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, en fin de journée mardi.

«Pour soutenir et former plus d’étudiant.e.s qui contribueront à un Québec prospère, nous proposons exceptionnellement un calcul des frais de scolarité basé sur l’IPC (indice des prix à la consommation) pour 2022-2023 à 2,64%», a-t-elle indiqué via Twitter.

Les associations étudiantes craignaient une augmentation de 8,2% si Québec allait de l’avant cet automne avec une indexation basée sur l’indice utilisé depuis 2013, le revenu des ménages disponible par habitant, dont le calcul le plus récent s’élève à 8,2% pour 2020, selon l’Institut de la statistique du Québec. dont le calcul le plus récent s’élève à 8,2% pour 2020, selon l’Institut de la statistique du Québec.

Pour l’Union étudiante du Québec, il s’agit d’une «très bonne nouvelle». «C’est l’annonce que l’on attendait», a lancé son président, Jonathan Desroches.

Il aurait été insensé que la facture étudiante augmente en fonction d’un indice «gonflé artificiellement» par les mesures d’aide financière octroyées pendant la pandémie, comme la Prestation canadienne d’urgence, ajoute M. Desroches.

«Toute hausse diminue l’accès à l’enseignement supérieur, mais c’était la confirmation que l’on demandait», indique-t-il.

La hausse des droits de scolarité se situe en moyenne autour de 2,6% depuis près de dix ans.

