«Il manque d’équipements, c’est chaotique», dit une infirmière canadienne en Ukraine

«Il manque de médicaments, d'équipements c'est chaotique», explique Laura Orsetti.

Cette infirmière de 32 ans est partie de Toronto quand la guerre a débuté et se trouve maintenant en plein cœur de Kyïv dans un Hôpital pédiatrique.

L'établissement devait ouvrir ses portes en septembre prochain et n'était pas prêt pour accueillir autant de patients.

En plus, les enfants qui subissent des bombardements arrivent souvent dans un état critique puisqu’il n'y a pas d'ambulances pour les transporter.

«Je ne sais pas trop comment comparer ce que je vis, j'essaie de faire de mon mieux», souligne la jeune femme.

Elle dit que les médecins ne réussissent pas à faire leur travail adéquatement et quand les petits patients sont admis dans l'établissement, il est souvent trop tard.

L'hôpital pédiatrique a aussi reçu des obus de missiles dans le stationnement. Elle espère qu'il n'est pas sur le radar des Russes même si le personnel peut se réfugier dans un abri dans le sous-sol.

Sur le bord des larmes, mais avec un rire nerveux, la jeune femme courageuse dit espérer revenir en vie. Elle dort dans le sous-sol de l'hôpital depuis le début du couvre-feu.

«Je suis fatiguée. Je ne peux pas dormir. Je me réveille au milieu de la nuit avec des explosions et des lumières partout. Ma propre fenêtre a reçu un coup de feu, mais j'étais un peu plus loin. Je ne suis même pas capable de rationaliser ou de l'expliquer, mais il s'agit juste de sauver la vie d'enfants. Je sens que c'est ma mission. Bonne nuit, faites attention à vous» laisse-t-elle tomber avant de raccrocher.