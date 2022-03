Il reconnaît avoir tué son beau-fils agressif

Un septuagénaire de Granby qui avait déjà remporté 1 M$ à la loterie a écopé de quatre ans d’emprisonnement pour l’homicide involontaire par balle de son beau-fils, qui lui quêtait sans cesse de l’argent.

« La victime n’avait pas un tempérament facile et quémandait souvent de l’argent [à sa mère et à l’accusé]. L’argent reçu n’était jamais suffisant et il devenait agressif et menaçant quand il n’avait pas ce qu’il voulait, surtout lorsqu’il avait consommé des stupéfiants », a relaté Me Nicolas Cossette, qui défendait Mario Monast.

L’homme de 73 ans est devenu millionnaire en 2003 après avoir gagné à la loterie.

Un demi-million donné

Il entretenait une relation difficile avec la victime, Steeve Marquis, mort le 3 août 2019 lors d’une dispute. Il en profitait pour réclamer à tout bout de champ de l’argent à son beau-père, si bien qu’au cours des années, il lui aurait remis 550 000 $, selon le résumé conjoint des faits lu hier.

À plusieurs reprises, Steeve Marquis l’a menacé de porter plainte pour des agressions sexuelles qu’il aurait subies au cours de sa jeunesse.

La mère de la victime n’aurait jamais eu connaissance d’une telle situation. Il n’a jamais été dit hier devant le tribunal si les abus étaient bel et bien survenus.

Trois bangs

La veille du drame, l’accusé s’est fait exiger de l’argent par son beau-fils à deux reprises et lui a remis un total de 260 $.

Le matin du 3 août 2019, la victime alors âgée de 51 ans s’en serait pris à l’accusé en l’empoignant à la gorge.

Le septuagénaire l’aurait repoussé et voyant qu’il tentait de nouveau de s’attaquer à lui, a alors empoigné une arme de poing qui se trouvait à proximité, pour tirer à bout portant.

« Madame est réveillée par un bang, suivi de deux autres détonations », a décrit Me Nicolas Cossette.

L’accusé, qui est atteint de la maladie de Parkinson, ce qui pourrait avoir exacerbé sa perte de contrôle cette journée-là, a plaidé coupable à une accusation réduite d’homicide involontaire et un autre chef d’entreposage négligent d’une arme à feu.

Le juge Charles Ouellet a entériné la suggestion commune de quatre ans d’emprisonnement, soit la peine minimale.

En considérant la détention préventive, Monast sera trois ans et deux mois derrière les barreaux. Il ne s'est pas exprimé devant le tribunal, outre pour reconnaitre la véracité de la trame factuelle lue devant le magistrat.

À sa sortie du pénitencier, il lui sera interdit de posséder des armes pendant 10 ans et des armes à autorisation restreinte pour le restant de ses jours.