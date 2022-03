Incident au Centre Eaton: «Allaiter son enfant en public est un droit», affirme la ministre Isabelle Charest

Au Québec, les mamans ont le droit d’allaiter leur bébé en public, a fait savoir mardi la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest.

Alors qu’elle allaitait son bébé de 4 mois sur un banc au Centre Eaton, une jeune mère a été interpellée par des agents de sécurité, samedi après-midi, sous prétexte qu’il s’agissait d’un «geste intime et privé». «Outrée», Isabelle Côté a dénoncé la situation auprès du service à la clientèle de l’établissement et entamé un processus de plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Ce qui est arrivé au Centre Eaton est tout simplement «inacceptable», aux yeux de la ministre Charest.

«Allaiter son enfant en public est un droit et personne ne devrait le questionner en 2022», a-t-elle souligné dans une déclaration écrite transmise à notre Bureau parlementaire.

En 2005, le Tribunal des droits de la personne avait statué qu’un magasin de meuble avait porté atteinte au droit d'une femme d'être traitée en pleine égalité sans distinction fondée sur son sexe en l'excluant d'un lieu public parce qu'elle allaitait son bambin.

Deux ans plus tôt, le Tribunal était arrivé à la même conclusion à l’endroit de la Ville de Montréal, qui avait exclu une mère d’une salle de la cour municipale parce qu’elle allaitait son fils.