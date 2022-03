Budget Girard: la Caisse veut avoir les deux mains sur le volant pour les investissements en infrastructures et énergies renouvelables

La Caisse de dépôt et placement du Québec souhaite avoir les deux mains sur le volant lorsque viendra le temps d’investir, ces prochaines années, dans des secteurs clefs, comme les infrastructures et les énergies renouvelables.

Présentement, la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec impose des limites de détention «de 30 % à 51 %» à la Caisse lorsqu’elle achète des actions dans une société, peut-on lire dans le budget Girard dévoilé, mardi.

Cette restriction ne s’applique toutefois pas à tous les secteurs d’affaires, comme l’immobilier où la Caisse peut détenir 100 % d’une société.

Le gouvernement mentionne que dans un contexte de lutte aux changements climatiques, la Caisse accorde «une place de plus en plus importante aux infrastructures», comme tous les autres investisseurs institutionnels.

«Cette classe d’actifs génère des rendements attrayants, notamment lorsque l’investisseur est en position de contrôle, et elle offre généralement une bonne protection contre l’inflation», fait valoir dans son budget le gouvernement.

Ce dernier ajoute que les secteurs des énergies vertes et des infrastructures sont de plus en plus compétitifs depuis quelques années.

Il faut dire que plusieurs entreprises souhaitent se positionner dans le secteur des énergies renouvelables qui remplaceront graduellement les énergies fossiles, comme le pétrole. Au Québec, plusieurs projets sont d’ailleurs sur la table pour de l’hydrogène vert et le développement de bioénergies.

Pour stimuler la transition énergétique, Québec prévoit d’ailleurs injecter 152,4 millions $ sur cinq ans, dont 100 millions $ qui serviront à déployer la première stratégie sur l’hydrogène vert et les bioénergies.

Plus agile

En modifiant la Loi, la Caisse pourra ainsi se positionner plus rapidement et prendre davantage de poids dans ces marchés pour les prochaines années.

Québec propose toutefois de limiter à 3,5 % de l’actif total de la Caisse la taille de l’investissement en infrastructure qui pourra être réalisé.

«Les changements qui seront proposés permettront à la Caisse de se positionner favorablement à l’échelle mondiale, parmi ses pairs, dans des secteurs d’investissement», note l’État.

En plus de réduire l’intensité carbone dans son portefeuille de 60 % d’ici 2030, la Caisse souhaite détenir 54 milliards $ en actifs verts d’ici 2025.

Ces derniers mois, la direction de la Caisse a déjà annoncé qu’elle souhaitait ne plus détenir aucun investissement dans le secteur du pétrole. Elle vise la fin 2022 pour atteindre cet objectif.