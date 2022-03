Le cadeau empoisonné

J’ai lu avec intérêt l’article intitulé «Un ordinateur par élève dès la 5e année dans des écoles de Québec». Le sujet me touche personnellement comme enseignant, mais surtout comme parent de trois enfants au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.

Qu’il est rassurant de lire que «l’élève apprend à faire la différence entre l’appareil pour son travail d’étudiant et ses autres appareils destinés au loisir» (ici, c’est le parent crédule qui parle).

Qu’il est ridicule de penser qu’un enfant de 10 à 12 ans (ou encore un jeune ado) puisse faire cette différence, alors que des étudiants universitaires en sont incapables (ici, c’est le prof incrédule qui parle).

À titre de parent, on ne m'a jamais demandé si j’acceptais que mes enfants reçoivent ce «cadeau». Qu'ils puissent le traîner lors des pauses, au dîner ou encore à la maison matin et soir. On m’a garroché tous les problèmes, réels et potentiels, de la gestion et de l’utilisation d'un appareil numérique dit «scolaire».

Bref, le parent en moi en aurait encore long à dire. Je vais toutefois m’arrêter afin de laisser la place à la parole d’un enseignant. La nouvelle a aussi fait réagir le collègue Luc Papineau. Je vous fais part du fruit de ses réflexions:

Ordinateurs et école: une pomme empoisonnée?

Le mauvais fonctionnement de notre système d’éducation, au Québec, tient entre autres à deux facteurs importants et amplement connus. Le premier est que les décideurs à la tête des nombreuses institutions de celui-ci tiennent peu compte des récentes recherches universitaires et des données qu’elles contiennent. Le second est le fait qu’ils cherchent peu l’opinion des acteurs sur le terrain ou n’en tiennent généralement pas compte.

Ces deux facteurs, on les voit encore une fois en action dans la récente décision du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries de Québec, qui remettra un ordinateur portable à tous les élèves de la cinquième année du primaire à la cinquième année du secondaire.

Cette initiative, qui ferait «pratiquement» l’unanimité, vise à favoriser la réussite des élèves, affirme le CSS. «À la fin de la dernière année scolaire, en contexte de pandémie, les enseignants ont témoigné des avantages de l’utilisation du numérique dans leur enseignement et de l’impact sur les apprentissages des élèves», précise la secrétaire générale des Premières-Seigneuries.

Dans un premier temps, sur quelles bases scientifiques reconnues se fonde-t-on pour affirmer que l’utilisation de l’ordinateur favorise la réussite scolaire? Bien des experts seraient intéressés à les connaître. Dans les faits, actuellement, l’utilisation d’un ordinateur aurait un impact minime sur le succès d’un élève, comme le soulignent entre autres le penseur et philosophe Normand Baillargeon et des chercheurs universitaires comme Steve Bissonnette ou Aurélien Fievez. D’autres mesures, moins dispendieuses, ont déjà démontré des effets plus significatifs, notamment en ce qui a trait à la lecture.

De plus, a-t-on tenu compte de tous les coûts qui seront associés à cette mesure: entretien et remplacement des appareils, formation des enseignants, etc.? S’est-on assuré, aussi, de fournir aux jeunes une formation adéquate quant à l’utilisation de tels appareils? La recherche démontre que les conditions pédagogiques entourant l’utilisation des nouvelles technologies sont déterminantes. Une large majorité des élèves soulignent eux-mêmes que ces appareils constituent une importante source de distraction en classe.

Par ailleurs, quels impacts avantageux a-t-on relevés quant à l’utilisation des ordinateurs en temps de pandémie? On aimerait bien le savoir, alors qu’un large consensus a été établi sur le fait que l’enseignement à distance, notamment à l’aide d’appareils numériques, est généralement nuisible à la réussite des jeunes.

Dans un deuxième temps, quand on affirme que les enseignants voient d’un bon œil cette utilisation des ordinateurs, ont-ils été véritablement consultés, et de quelle façon? J’aurais bien aimé être assis à la table du conseil d’administration du CSS afin d’entendre la discussion philosophique autour de la justification de cette dépense.

En somme, encore une fois, nous sommes devant une mesure basée sur des convictions et des croyances. On a déjà vécu ce genre de décision, par exemple, avec les fameux tableaux interactifs. Dans ce cas-ci, cette mesure semble davantage fondée sur le mythe pédagogique de l’ordinateur tout-puissant. Normand Baillargeon parle même de «technophilie», soit un amour déraisonné des nouvelles technologies. Si, au moins, on affirmait vouloir aller de l’avant avec un programme visant à permettre aux jeunes de développer différentes compétences numériques tout en les formant adéquatement, cela serait davantage convaincant.

Ce qui est décourageant, dans ce genre d’initiative, est de voir des décideurs contredire les valeurs qui devraient les guider, c’est-à-dire les notions mêmes de savoir et de connaissance, pour se lancer dans des initiatives qui coûteront temps et argent sans même s’assurer si celles-ci sont véritablement efficaces. On a une fois de plus cette impression d’être davantage devant un choix basé sur l’image et des discours idéologiques que sur des considérations pédagogiques reconnues.

On ne peut être contre la vertu. Remettre un ordinateur à chaque élève est une initiative louable si l’on croit que cela améliorera sa réussite scolaire. Mais le véritable problème est qu’on présuppose que cette mesure entraînera certains effets positifs. Celle-ci sera-t-elle véritablement efficace? Apportera-t-elle tous les fruits qu’on prétend ou ceux-ci seront-ils empoisonnés? Il faudrait avoir l’humilité et la prudence de dire qu’on ne le sait pas et d’agir en conséquence.