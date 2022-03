Le devoir des parents d’émanciper leurs enfants

Nous formons un vieux couple avec mon mari et nous avons beaucoup donné à nos enfants pour les mener là où ils sont rendus. On a toujours été là pour eux, et en dépit de quelques accidents de parcours, qui n’en a pas, on a fait en sorte de les aider pour qu’ils s’en sortent. On s’était toujours dit que lorsqu’ils se seraient lancés dans leur vie d’adulte, ils seraient équipés pour se débrouiller tout seuls. Comme les parents oiseaux avec leurs oisillons. Ils leur apprennent à voler, mais une fois le matin du grand départ arrivé, c’est fini, il n’y a plus de retour au nid possible.

C’est pourquoi nous sommes surpris de voir autant de parents reprendre leur enfant à la maison, une fois cette étape franchie. Qu’y a-t-il de bon pour un jeune adulte dans le fait de retourner vivre chez ses parents, une fois son envol amorcé, à part le ramener à la case départ ?

Vous allez peut-être me dire que si c’est juste pour le temps de se remettre à flot financièrement quand on a eu une badluck, ou celui de se réorienter quand on se sépare par exemple, il n’y a rien là de grave. C’est juste de l’aide ponctuelle. Mais comme la plupart du temps les parents font ça sans déterminer une fin et sans demander une compensation financière, le risque de ne plus voir l’enfant décoller de chez-soi augmente d’autant.

À tous ces parents qui vous écrivent pour vous demander quoi faire avec un jeune qui abuse de leur hospitalité, vous devriez répondre que la solution est entre leurs mains. Que tant et aussi longtemps qu’ils se mettront dans cet état de vulnérabilité, on abusera d’eux.Même si c’est difficile de respecter ses principes quand on aime, un parent compétent n’a d’autre choix que la ligne dure s’il veut être respecté.

L’art d’être parent

Vous décrivez là une situation idéale qui devrait toujours être la norme, dans les bonnes familles comme on dit. Malheureusement, il existe des cas d’espèce qui mettent certains parents dans l’embarras. Comment refuser le gîte et le couvert quand ton enfant vit un drame personnel qui l’empêche de voir à son bien-être par lui-même ? Et comment par la suite mettre tes limites en étant clair sur ta volonté que ton aide ait une date de fin, quand tu n’as jamais été capable de l’être par le passé ? Vous avez cependant raison de dire que la solution est toujours entre les mains des parents et qu’ils sont généralement les seuls responsables des abus qu’on leur fait subir.