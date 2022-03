Le passeport a coûté plus de 1,2 M$ à la SAQ

L’obligation durant un mois de présenter le passeport vaccinal à la Société des alcools du Québec (SAQ) aura entraîné une facture d’au moins 1,27 million $ pour la société d’État, a appris Le Journal, dont 1,14 M$ qui auront été dépensés pour des agents de sécurité.

Entre le 18 janvier et le 15 février derniers, le gouvernement Legault a rendu obligatoire le passeport vaccinal dans les succursales de la SAQ et de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Une mesure restrictive qui avait, entre autres, pour objectif d’inciter les citoyens à se faire vacciner.

Une centaine d’agents en renfort

Pour épauler ses travailleurs et éviter les débordements dans son réseau, la SAQ avait retenu les services de près de 150 agents de sécurité, dont la plupart étaient des salariés de chez Garda.

Chaque journée avec le passeport aura donc coûté à la SAQ plus de 43 830 $. Ce montant tient compte des sommes versées à des tiers, et ne comprend pas le salaire des employés qui ont dû vérifier le statut vaccinal des clients.

« Notre priorité a toujours été et demeure la santé et la sécurité de nos employés et nos clients. C’est pourquoi, avec l’application du passeport vaccinal dans nos magasins, nous avons été à l’écoute des préoccupations légitimes de ceux-ci », a indiqué le porte-parole Yann Langlais-Plante.

Cellulaires au coût de 134 000 $

Entre janvier et février, « des dépenses totalisant 1 271 000 $ ont été comptabilisées pour la mise en place et la gestion du passeport vaccinal », répond la SAQ dans une demande d’accès à l’information déposée par Le Journal.

« De ce montant, une somme de 1 137 000 $ a été payée pour les dépenses des agents de sécurité et une somme de 134 000 $ a été payée pour la location d’appareils nécessaires pour la validation du passeport dans nos succursales », ajoute-t-elle.

Rappelons que l’exigence du passeport ne s’appliquait pas dans les agences SAQ qui sont situées dans des épiceries et dépanneurs. C’est la PME Electrobac qui avait été chargée de fournir les cellulaires.

Contrairement à la SAQ, la SQDC n’avait pas eu à embaucher massivement des agents de sécurité puisqu’on en retrouve déjà dans chaque magasin.

Le passeport vaccinal n’est plus obligatoire au Québec depuis le 12 mars.