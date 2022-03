Les travailleurs d’ArcelorMittal à Coteau-du-Lac se dotent d’un mandat de grève

La cinquantaine de travailleurs de l'usine d'ArcelorMittal à Coteau-du-Lac, en Montérégie, a rejeté à 97,5 % les dernières offres de l'employeur et se sont dotés d’un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun, lors d’une assemblée générale tenue lundi.

«L'employeur doit rapidement mesurer la détermination de nos membres et revenir avec des propositions plus sérieuses à la table de négociation», a déclaré le représentant syndical Michel Courcy, par communiqué mardi matin.

Les pourparlers pour leur nouvelle convention collective achoppent notamment sur le salaire et les avantages sociaux. Trois nouvelles journées de négociation sont prévues au cours des deux prochaines semaines, a indiqué le syndicat des Métallos.

«Nous sommes unis, solidaires, et nous voulons un contrat à la hauteur de nos attentes. Tout coûte plus cher, il n'est pas question qu'on s'appauvrisse à petit feu. S'il le faut, on est prêts à sortir en grève. Mais j'ai encore bon espoir que les négociations débloquent», a indiqué pour sa part le président de l'unité syndicale, Benoît Marleau.