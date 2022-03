Photo courtoisie

La Journée mondiale de l’eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations unies qui met l’accent sur l’importance de l’eau douce. La Journée mondiale de l’eau célèbre l’eau et sensibilise la population à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l’eau salubre. Il s’agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’eau. L’un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l’eau est de soutenir la réalisation de l’objectif de développement durable : eau propre et assainissement pour tous d’ici à 2030. Le thème retenu en 2022 : Les eaux souterraines, rendre l’invisible, visible.

Bonne figure

Photos courtoisie

Les deux équipes de la FADOQ régions de Québec et Chaudière-Appalaches, et les équipes FADOQ+ ont trimé dur lors du récent Pentathlon des neiges présenté sous des conditions atroces (pluie, vent) sur les plaines d’Abraham. Comptant cinq membres, chacune des équipes a participé à l’épreuve de 27,4 km combinant vélo, course à pied, ski de fond, patin et raquette. Dans la catégorie vétéran, l’équipe féminine a remporté la médaille de bronze, à quelques secondes de la deuxième place. Parmi toutes les catégories féminines, l’équipe FADOQ+ a terminé au 60e rang sur un total de 150 équipes. Même résultat chez les hommes, avec la médaille de bronze chez les vétérans et une 60e place sur 99 équipes. Voici en photos les valeureux participants. Sur celle du haut, de gauche à droite : Mélanie Duchesne, Andrée Fournier, Lyse Lévesque, Louise Bernard et Line Paradis. Sur celle du bas : Jean-Claude Saint-Pierre, Pierre Gendron, Réjean Fournier, Léon Simard et Claude Désy.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 22 mars 1997. Lors de l’équinoxe de mars 1997, cinq membres de l’Ordre du Temple solaire (OTS), dont trois Français, trouvent la mort dans un incendie à Saint-Casimir-de-Portneuf. À leur arrivée sur les lieux, les policiers découvrirent trois adolescents âgés de 13 à 16 ans, qui avaient trouvé refuge dans un atelier situé près de la demeure.

Anniversaires

Photo courtoisie

Martin McGuire (photo), descripteur des matchs du Canadien à la radio (FM 93), 53 ans... Olivier Racine Lessard, ex-journaliste, animateur radio et narrateur, 34 ans... Reese Witherspoon, actrice américaine, 46 ans... Elvis Stojko, athlète de patinage artistique, champion du monde en 1994, 1995 et 1997, médaillé olympique, 50 ans... Dick Pound, président de l’Agence mondiale antidopage, 80 ans... Roger Whittaker, chanteur britannique, 86 ans... William Shatner, acteur, 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 mars 2017 : Dallas Green (photo), 82 ans, ancien gérant du baseball majeur, qui a guidé les Phillies de Philadelphie à la conquête de la Série mondiale en 1980... 2019 : Prudent Carpentier, 97 ans, député libéral de Laviolette de 1970 à 1976... 2018 : Dick Gamble, 89 ans, un ancien joueur des As de Québec dans les années 50 et des Canadiens de Montréal entre 1950 et 1956 (coupe Stanley en 1953)... 2018 : Charles Lazarus, 94 ans, le fondateur de la chaîne de magasins de jouets Toys « R » Us... 2016 : Rob Ford, 46 ans, maire de Toronto de 2010 à 2014... 2015 : Denis Drolet, 56 ans, l’un des pionniers du Journal de Québec à titre de pressier pendant 34 ans... 2011 : Gaston Perrin, 81 ans, le fondateur avec Jean-Pierre Beltrami du tout premier restaurant Chalet Suisse sur la rue Sainte-Anne, en 1953... 2009 : Fernand Corbeil, 70 ans, animateur radio sur les ondes de CFDA 1380 de Victoriaville... 2001 : William Hanna, 90 ans, créateur et producteur américain... 1990 : Gerald Bull, 72 ans, scientifique et fabricant d’armes d’origine canadienne.