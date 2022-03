Maxim Martin a refait rire Paris

Quinze ans après avoir fait rire les Parisiens, Maxim Martin est retourné sur les « lieux du crime », la semaine dernière. L’humoriste s’est produit dans de petits comedy clubs, une expérience grisante qu’il souhaite déjà répéter en mai. « Ça m’a donné un boost génial au moral », dit-il.

En 2007, Maxim Martin s’est produit durant sept mois au Théâtre Trévise. Après 111 spectacles, très exactement, il avait dû plier bagage. « Les trois dernières semaines, on affichait complet. Mais le producteur et moi, on avait déjà averti le théâtre qu’on ne renouvelait pas. Depuis ce temps-là, j’ai le sentiment d’une mission non accomplie. »

En apprenant que deux producteurs de Juste pour rire se rendaient à Paris la semaine dernière pour y voir des spectacles, Maxim Martin leur a demandé un coup de main pour le programmer sur certaines soirées d’humour là-bas. Il est ainsi parti dix jours dans la Ville Lumière et a notamment fait la première partie de Jérémy Demay, au Théâtre Le République, en plus de retourner jouer au Trévise.

« Mon premier show, c’était dans un petit club de 60 places. Dans la loge, j’ai rencontré les jeunes nouveaux qui me demandaient si je faisais du stand-up au Québec !, dit Maxim en riant. Je répondais oui en gardant ça flou. Je ne voulais pas commencer à déballer mon CV ! »

Un soir, après s’être à nouveau présenté aux autres humoristes, Maxim Martin s’est rendu compte qu’un des jeunes l’avait reconnu. « Il a regardé les autres et leur a dit : “vous ne savez pas c’est qui, hein ?” Tout le monde disait non, même la responsable de la soirée ! Et là, il a dit : “avant Mike Ward et Sugar Sammy, il y avait Maxim Martin”. Je lui ai dit merci pour le compliment et merci de me faire sentir vieux en même temps ! [rires] »

La fin de fuckoff

Sur scène, Maxim Martin a livré des extraits de sa tournée actuelle, Fuckoff, entremêlés de blagues plus anciennes. La réaction du public l’a tellement emballé qu’il prévoit déjà retourner à Paris en mai.

Parce qu’il a encore bien des projets au Québec, l’humoriste de 52 ans ne se verrait pas aller s’installer à Paris durant plusieurs mois. « Mais si je peux prendre l’avion souvent dans les prochaines années, je vais être un gars bien content. »

En ce qui concerne la tournée Fuckoff, Maxim Martin et Juste pour rire ont pris la difficile décision de l’arrêter cet été. Avec la pandémie, la congestion des salles était devenue trop compliquée pour le calendrier. L’humoriste aura joué ce nouveau spectacle à peine une cinquantaine de fois depuis la première médiatique d’octobre 2019.

Récemment inspiré pour du nouveau matériel (« j’ai plus écrit dans le dernier mois que depuis deux ans »), Maxim Martin mentionne souhaiter sortir son nouveau spectacle au printemps 2024. « J’aimerais aussi faire un gala en anglais cet été [à Just For Laughs] », conclut-il.