Pensé par Justin Bieber, le nouvel uniforme des Maple Leafs fait jaser

Les joueurs des Maple Leafs de Toronto porteront mercredi un nouveau chandail réversible au fond noir, une pièce d’équipement dont le design est le fruit de la réflexion du chanteur et partisan de longue date de l’équipe, Justin Bieber.

L’organisation ontarienne a dévoilé mardi ce dossard plutôt sombre qui, à l’image du traditionnel chandail bleu et blanc, met à l’évidence la feuille d’érable. Sur l’un des côtés, des bandes bleues apparaissent au milieu des deux manches montrant la silhouette propre à la Ville Reine, ainsi qu’au bas du maillot. Le côté opposé montre deux feuilles d’érable, l’une étant comprise à l’intérieur de l’autre. La plus petite est jaune et arbore l’inscription «Leafs», tout en étant une référence au symbole de la compagnie de t-shirts de Bieber, drew house.

Le public québécois pourra d’ailleurs «contempler» ces chandails mercredi soir, à l’occasion de la diffusion sur la chaîne TVA Sports du match opposant les Leafs aux Devils du New Jersey. Mais déjà, l’artiste canadien est très fier de sa nouvelle création, le résultat de la collaboration entre son entreprise et adidas.

«Mon amour pour les Maple Leafs a toujours été une grande partie de ce que je suis. Ma passion et celle des millions d’amateurs pour le club sont reliés à ce chandail Next Gen, a-t-il commenté au site NHL.com. Je suis reconnaissant de l’opportunité de faire équipe avec les Leafs pour offrir quelque chose d’unique à l’organisation et à ses partisans.»

«Nous sommes enthousiastes à l’idée d’élever Next Gen à un autre niveau grâce à cet uniforme spécial créé avec à l’esprit notre prochaine génération d’amateurs, a renchéri le président des Leafs, Brendan Shanahan, tout en rappelant que la concession avait mis en place dès 2017 une soirée annuelle dédiée aux jeunes et visant à célébrer le hockey. La possibilité de collaborer avec Justin et drew house pour offrir une pièce alternative unique rendra le tout davantage spécial pour les gens.»

Respect du passé et du futur

D’après Brian Jennings, chef responsable de la marque et vice-président senior de la Ligue nationale, il importait pour les Leafs de respecter l’histoire d’une des six formations originales du circuit, tout en interpellant efficacement les plus jeunes.

«L’un des éléments qui rend iconique leur marque, c’est qu’elle ne change pas beaucoup. Je pense que les enfants ainsi que les partisans du club aimeront vraiment ceci. C’est un hommage à une concession originale, mais aussi le résultat d’un excellent travail pour la diversité en intégrant les jeunes au sein du groupe de "fans".»