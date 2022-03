Quels sont mes droits?

Je suis mariée depuis douze ans et nous avons deux enfants. Mon mari avait signé seul le bail pour notre logement. La traversée de la pandémie fut fatale pour notre couple, et on a ramé fort pour se sortir la tête hors de l’eau. Mon mari vient de m’annoncer qu’il veut s’installer à la campagne, mais ça ne me tente pas du tout puisque je n’ai pas de voiture et que je travaille en ville. Quand je lui ai répliqué que sa décision signait la fin de notre couple, il a juste dit « Ben si tu le vois comme ça, c’est ok pour moi ! » Comme je veux garder notre logement, puis-je le forcer à ne pas résilier le bail ?

Anonyme

Dans une situation idéale, vous auriez dû dès la signature du bail avertir le propriétaireque votre adresse vous servirait de résidence familiale. Mais comme ce n’est pas le cas, et vu que vous êtes mariés selon la loi en vigueur, il est encore temps pour un couple,lorsqu’il anticipe une séparation, de demander au propriétaire de reconnaître le lieu comme résidence familiale. Ce geste obligerait votre mari à discuter avec vous des modalités de séparation concernant le bail.