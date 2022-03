Renard du Vieux-Port: l’opération de sauvetage forcée à l’arrêt

La saga du renard du Vieux-Port a connu un nouveau développement mardi alors que des agents de la protection de la faune ont forcé les équipes de Sauvetage animal de mettre fin à leur opération.

«De notre côte, on considère que l’animal vit dans un milieu de vie qui n’est vraiment pas adapté. C’est très insalubre. C’est très dangereux pour l’animal», explique Éric Dussault de Sauvetage animal.

«Du côte de la Faune, on dit que si l’animal n’est pas malade, blessé ou orphelin, on doit cesser toute tentative de sauvetage et le laisser dans son terrier insalubre», ajoute-t-il.

Les équipes des Sauvetage animal tentent de capturer la bête depuis maintenant cinq jours. Leurs tentatives ont été jusqu’ici infructueuses.

Lundi, l’entreprise a fait la découverte d’une tanière où le renard se réfugiait probablement.

«On se fait forcer de déclarer forfait. Nous, on aimerait vraiment ça continuer et faire en sorte que le renard puisse avoir une meilleure vie dans un endroit beaucoup plus agréable pour lui», mentionne M. Dussault.

Selon ce dernier, la protection de la faune a «avoué» que l’animal est dans une «situation difficile», mais que la loi «ne nous permet pas de le capturer».

Malgré tout, Sauvetage animal coopère avec les agents de la faune et met fin à ses opérations. M. Dussault craint tout de même que la fonte des glaces risque éventuellement de coûter la vie au renard.