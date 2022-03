Segway présente le premier côte à côte hybride

TORONTO | Depuis quelque temps, la rumeur de l’arrivée d’un nouveau véhicule hybride chez Segway circulait. La présentation officielle a été faite en fin de semaine dernière, à l’occasion du Sportsman Show de Toronto.

J’ai été invité par la compagnie pour assister à l’évènement. Très honnêtement, j’avais hâte de voir ce véhicule. Je n’ai pas été déçu. Par sa conception et la facilité avec laquelle on peut passer du mode moteur à essence vers celui électrique ou vice versa, cette technologie va certainement séduire les amateurs. Les chasseurs seront contents de pouvoir approcher leur site de chasse, sans déranger le gibier avec le bruit du moteur.

J’ai profité de mon passage au salon pour discuter avec un expert de Segway, monsieur Anthony Diotte-Wilson.

« Si vous choisissez de fonctionner 100 % électrique, aussitôt que les batteries vont atteindre le niveau de 50 %, le moteur à essence va démarrer pour agir comme une génératrice et régénérer les batteries. Il n’est donc pas question de rester en panne parce qu’il y a un manque d’énergie de la part de la batterie. Si le conducteur veut circuler en utilisant le moteur à essence seulement, il y a le système Extended Range Mode qui permettra de rouler à essence seulement. »

Photo courtoisie

Questionné à savoir si le changement de l’un à l’autre des systèmes de propulsion était facile, voici ce que l’expert nous mentionnait.

« Si un chasseur n’est qu’à quelques minutes de sa cache, il peut s’y rendre en mode électrique sans aucun problème. S’il a une longue distance à parcourir, il peut circuler avec le moteur à essence et au moment où il le désire, il peut changer pour rouler 100 % électrique. Pour démarrer, le moteur il faut peser sur le bouton marqué d’un “E” dans le tableau de bord qui signifie ECO MODE et peser sur le bouton pour démarrer le moteur et rouler à l’essence. Au moment de son choix, il doit retourner au SOFT MODE et alors, le véhicule roulera électrique seulement. »

Photo courtoisie

DE NOMBREUX AVANTAGES

L’arrivée de cette technologie hybride change complètement la donne. Il faut dire que cela a été rendu possible grâce aux technologies développées par la compagnie Segway. Conçu à Seattle aux États-Unis, ce nouveau véhicule présente de nombreux avantages pour les utilisateurs.

Dans un premier temps, il va faire le bonheur des amateurs qui vont aimer rouler en nature sans entendre continuellement le bruit du moteur. Le son des petits cailloux qui roulent dans les pneus est le seul qui brise le silence.

Étant donné que le moteur assure la recharge des batteries, vous ne manquerez jamais de puissance électrique. C’est un avantage certain pour vous permettre d’aller loin, là où il n’y a pas de système pour recharger le véhicule.

Le modèle en démonstration au Salon était le Villain. La compagnie prévoit d’étendre la production de ce type de propulsion pour tous les modèles de sa gamme.

Pour ceux et celles qui se posent la question sur l’autonomie du système électrique, je vous dirai que tout dépend du type de conduite que vous adoptez, la vitesse à laquelle vous roulez et toutes les conditions qui entourent une randonnée en quad.

La production en série de ces nouveaux modèles devrait débuter en avril ou en mai au plus tard. Pour le prix de détail, il était impossible de le fixer de façon certaine pour l’instant, mais l’on me mentionnait qu’il fallait penser aux alentours de 35 000 $/40 000 $ pour le modèle exposé. J’ai aussi pu découvrir d’autres modèles et technologies de cette compagnie lors de mon passage au Salon. Je vais vous en parler dans une prochaine chronique.