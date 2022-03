«Star Académie» : Édouard, Julien et Olivier en compétition

Plus la saison de «Star Académie» avance et plus les Académiciens doivent frôler la perfection pour garder leur place à l’Académie de Waterloo. Au terme d’une séquence d’évaluations étonnante, Lara Fabian a annoncé qu’Édouard, Julien et Olivier seront en danger lors du prochain variété.

• À lire aussi: Camélia et Sarah-Maude restent à l’Académie

• À lire aussi: La carrière de Lara Fabian en 5 photos souvenirs

• À lire aussi: En toute confidence: Mathieu Rheault

Julien Charbonneau avait choisi de chanter «Weird Fishes», de Radiohead, tout en s’accompagnant au piano. Une fausse bonne idée autant dans le choix de la chanson que dans l’instrumentation. «Je n’ai pas tellement aimé ça, a lancé Gregory Charles. Je ne vois pas le rapport entre cette interprétation et la chanson qui existe au départ.»

Lara Fabian a aussi indiqué qu’elle aimerait le voir chanter plus simplement, en épurant les notes et les fioritures. Son défi sera aussi d’arriver à créer une proximité avec le public durant son solo.

Un choix surprenant

L’évaluation d’Olivier Bergeron semblait s’être plutôt bien déroulée, alors qu’il chantait «Mappemonde», des Sœurs Boulay. Guylaine Tremblay lui a lancé un chapelet de compliments. «Tu me tues à chaque fois, a-t-elle confié émue. Tu as une intelligence émotive. Je suis happée par la vérité de ton interprétation.»

Gregory Charles a écrit sur sa feuille «Pénétrant de vérité», et la directrice lui a répété qu’elle l’aimait.

Malgré tous ses éloges, le petit gars de Kedgwick, au Nouveau-Brunswick, est mis en danger en raison d’un problème de rythme. Les profs sont durs à suivre dans leurs choix de mise en danger, ou on mettra la faute sur le montage.

De son côté, Édouard Lagacé semblait sur le pilote automatique lors de son évaluation sur la chanson «Je l’aime à mourir», de Francis Cabrel. L’attitude non verbale de Gregory était sans appel.

«Je suis un fan d’Édouard et c’était pas ma journée, a-t-il commencé. Il y a plein d’affaires qui n’ont pas marché. La bonne, c’est que tu sais comment ne plus vivre ça. On va dire que c’est un accident.»

Les protégés

Éloi a osé et son audace a été payante. Il a interprété la longue et difficile chanson «Fernand» d’Alexandre Poulin. «À l’âge que tu as, tu es capable de t’intéresser à la notion de véritable richesse, a analysé Lara Fabian. En même temps, tu n’es pas encore assez mature pour aller plus loin.»

Guylaine a enfoncé le clou en lui disant que tout est encore en devenir chez lui.

En sortant de son évaluation, Jérémy était surpris car, pour la première fois, les profs n’ont eu aucun mauvais commentaire suite à son interprétation de «Somebody Like You», de Keith Urban.

«Tu étais remplie de joie et d’engagement, s’est félicité la directrice. On avait le goût de t’écouter.»

Les trois gars en danger devront choisir la bonne chanson pour convaincre le public et les profs, dimanche prochain, alors qu’ils recevront Stromae et Milky Chance, et qu’ils présenteront un numéro original imaginé par le directeur artistique invité, Serge Denoncourt.

À VOIR AUSSI