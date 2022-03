Stréliski reprend Satie

Alexandra Stréliski a décidé de proposer sa vision musicale d’une composition du légendaire pianiste français Érik Satie.

Sa réinterprétation de Gnossienne: No. 1, partie de l'œuvre des Gnossiennes créée par Satie durant sa période impressionniste à la fin du XIXe siècle, a été mise en ligne sur la liste de lecture Spotify Singles, en même qu’une relecture de Plus tôt, une des compositions de Stréliski.

«Cette pièce, dit dans un communiqué la pianiste québécoise au sujet de Gnossienne: No. 1, est un classique instantané et ce fut un grand plaisir d’en enregistrer ma propre version. La chanson a des accents français et pop, ce qui m’a attirée. J’ai également apprécié cette occasion d’explorer le concept de temps libre qui était cher au compositeur, tout en construisant une partie plus structurée/rythmique au milieu.»