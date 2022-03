Uber Canada et FLO s’associent pour accroître l’utilisation de véhicules électriques

La plateforme Uber Canada et FLO, le principal réseau de recharge pour véhicule électrique, ont annoncé mardi la mise en place de rabais et d’incitatifs pour accroître l'adoption des véhicules électriques (VE) à Montréal, Toronto et Vancouver.

Les membres FLO à Montréal, Toronto et Vancouver recevront un rabais de 50 % allant jusqu'à 10 $ sur leur première course avec Uber Vert – qui met en relation des passagers avec des chauffeurs utilisant des véhicules électriques ou hybrides –, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun.

Ceux qui souhaiteraient devenir chauffeurs sur l'application Uber pourront bénéficier d'une prime d'inscription d'un minimum de 300 $. De plus, les chauffeurs qui utilisent l'application Uber recevront une remise de 100 $ à l'achat d'une borne de recharge résidentielle FLO.

«La collaboration entre FLO et une grande plateforme de covoiturage urbain comme Uber Canada est d'autant plus importante qu'elle réunit deux acteurs majeurs du secteur du transport dans le pays», a déclaré Chris Thorson, vice-président et chef du marketing de FLO, ajoutant que cela «encouragera les conducteurs à passer des véhicules à essence aux véhicules électriques, contribuant ainsi à réduire l'empreinte carbone du transport dans les plus grands centres canadiens.»

De son côté, Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec, s’est dit fier de travailler avec FLO pour «amener plus de chauffeurs de VÉ sur la plateforme Uber, soutenir les chauffeurs actuels dans leur transition vers l'électrique, et offrir aux membres FLO plus d'options pour rouler vert».