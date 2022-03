Un enragé du volant voit sa sentence rétablie

Un enragé du volant qui a poignardé un automobiliste à la suite d’un léger accrochage devra bel et bien purger trois ans de prison, a tranché la Cour suprême.

« Nous ordonnons à Daniel Brunelle de se livrer aux autorités carcérales », ont tranché à l’unanimité les juges du plus haut tribunal du pays, scellant ainsi le sort de Brunelle qui vivait toujours avec l’espoir d’un nouveau procès.

C’est que l’accusé de 58 ans ne digérait pas d’avoir été condamné pour s’en être violemment pris à un autre automobiliste durant l’été 2016, sur la Rive-Nord de Montréal.

Ce jour-là, Brunelle conduisait sur l’autoroute 25 quand il a accroché la remorque tirée par François Fugère. Fâché, ce dernier a insulté l’accusé avant de lui donner un coup de poing au visage.

Or, en réplique, Brunelle a sorti un petit couteau qu’il portait à sa ceinture et a poignardé la victime à cinq reprises, entre autres au thorax et au poumon. Et comble de malheur, l’arme était infectée par une bactérie.

Photo d’archives, Chantal Poirier

Vision perdue

Celle-ci est remontée jusqu’à l’œil de M. Fugère qui a perdu 80 % de sa vision.

« Je n’ai pas recommencé à travailler trois ans plus tard et ce n’est pas près d’arriver », avait déploré la victime.

Coupable de voies de fait graves et armées ainsi que de possession d’arme dans un dessein dangereux, l’accusé Brunelle n’acceptait pas le verdict.

Il prétendait non seulement avoir agi en légitime défense, mais avait en plus assuré que la victime était tombée sur son arme.

« L’accusé a été incapable de contrôler sa rage. Il a utilisé une force non nécessaire, démesurée et dangereuse », avait toutefois rappelé la juge Kathlyn Gauthier.

Brunelle avait porté sa cause en appel et à la majorité, ce tribunal avait ordonné un nouveau procès sous prétexte que les règles concernant la légitime défense avaient mal été appliquées.

Sauf que la Cour d’appel a mal fait ses devoirs, selon le plus haut tribunal du Canada. Car plutôt que d’analyser s’il y avait eu une erreur de droit, elle s’était carrément substituée à la juge de première instance.

« La Cour d’appel a omis de considérer la position privilégiée qu’a la juge du procès pour apprécier la preuve », a dit la Cour suprême.

Brunelle devra donc accepter son sort, et passer trois ans à l’ombre.

– Avec Christian Plouffe