DAIGLE, Florida



Au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, le 17 mars 2022, est décédée à l'âge de 100 ans et 10 mois, dame Florida Daigle épouse de feu monsieur Henri-Paul Daigle. Elle était la fille de feu Onésime Daigle et de feu Alexandra Ouellet. Elle demeurait autrefois à Saint-Aubert, L'IsletLes membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 12 h à 13 h 50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jeanne-D'Arc (feu Émilien Desrosiers), Pierrette (Gilles Caron), Richard (Nancy Fournier), Nicole (feu Henri Morneau), Réal (Réjeanne St-Pierre), Johanne (Yvan Duval), elle était aussi la mère de feu Michel; ses petits-enfants: Chantal et Dany Desrosiers, Gino, Keven et Valérie Caron, Warren Daigle, Audrey et Chloé Duval et leur conjoint(e), elle était aussi la grand-mère de feu Sylvain Desrosiers; ses 16 arrière-petits-enfants et ses 8 arrière-arrière-petits-enfants. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses autres parents et ami(e)s. Vous pouvez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. La famille désire remercier les membres du personnel soignant du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet. Des formulaires seront disponibles à l'église.