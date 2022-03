CÔTÉ, Gabriel



À son domicile, le 17 février 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gabriel Côté, époux de madame Colette Plamondon Côté, fils de feu madame Bernadette Poulin et de feu monsieur Alphonse Côté. Il demeurait à Fossambault-Sur-le-Lac.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Outre son épouse, madame Colette Plamondon Côté, il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Hélène), Jean-Pierre (Pauline), Alain (Jella), Jacques (Sylvie), Yvan (feu Gilles) et Nathalie (Paulo). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants et arrière- petis-enfants; sa soeur Thérèse Tollett Côté (feu Leonard Tollett); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Plamondon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.