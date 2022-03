POIRÉ, Gilles



Le 18 février 2022 à sa résidence, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé M. Gilles Poiré, époux bien-aimé d'Hélène Fleury, fils de feu Alphonse Poiré et feu Juliette Samson. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Chantal (Jacques Laberge Jr), sa fille de cœur Nancy Fournier (Jean-Francois Aubin); ses petits-enfants: Sarah Laberge (Ludovic Prémont), Mikaël Aubin (Camille Gagné), Alexandre Aubin (Catherine Gagné); ses frères et sœurs, belles- sœurs et beaux- frères: Cécile (feu Léopold Côté), Aline (feu Jules Bôdy), Roland (Louise Samson), Élise (Jean-Guy Chabot), Raymond (Ginette Thisdale), feu Cécile Fleury (feu Jonquil Vierra), feu Reine Fleury (feu Jacques Fournier), Huguette Fleury (Reynald Martineau); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins(es) et amis(es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 26 mars 2022, de 9 h 30 à 11 h 45.Un remerciement spécial aux Drs E. Blanchard et F-Y Prévost, au CLSC de Chaudière-Appalaches pour leur grand dévouement et leur soutien. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, téléphone: 1-888-768-6669, site web: www.poumonquebec.ca.