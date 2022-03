6 idées pour vous gâter avec 500$

Si certains utiliseront le crédit d’impôt de 500 $ pour absorber l’inflation à l’épicerie ou à la station d’essence, d’autres seront bien tentés de l’investir dans une sortie (ou même une folie !) culturelle dont ils se souviendront longtemps. Vous manquez d’inspiration ? Voici six idées pour vous gâter.

Dua Lipa sur le bras de la CAQ

Photo AFP

Certes, une option attrayante et rentable pour quiconque souhaite investir son chèque de la CAQ serait d’acheter une série de spectacles dans une salle près de chez vous. Avec 500 $, on peut facilement voir plus d’une dizaine de concerts. Par contre, si vous avez envie d’une folie, comme voir la star Dua Lipa de proche au Centre Bell, le 25 juillet, de rares places dans les portions inférieures des gradins, se détaillant entre 240 $ et 572 $, sont encore disponibles. Pour les plus maniaques des Backstreet Boys qui n’avaient pas les sous pour acheter une place au parterre, sachez que vous pouvez maintenant, si vous ajoutez environ 150 $ de votre poche au 500 $ de la lutte à l’inflation, obtenir un des quatre sièges près de la scène qui étaient encore disponibles hier, au Centre Bell. À Québec, c’est encore mieux puisque votre 500 $ suffira pour les places au parterre des Backstreet Boys offertes entre 300 $ et 400 $, au Centre Vidéotron.

Les Beatles en vinyle

Photo courtoisie

La Beatlemania ne vous a pas encore quitté ? Vous ne vivez que pour les airs du Fab Four ? Vous risquez fort bien d’être tenté par ce coffret regroupant chacun des singles lancés par Paul, John, Ringo et George entre 1962 et 1970. L’ensemble de 23 vinyles s’accompagne également d’un livre illustré de 40 pages qui deviendra la pièce maîtresse de toute collection digne de ce nom... pour la modique somme de 292,99 $. Taxes en sus, évidemment.

Un billet premium pour Kevin Hart

Photo courtoisie

Si vous êtes un fan de la star internationale de l’humour Kevin Hart, vous pouvez vous procurer un seul billet premium pour son concert du 29 juillet au Centre Bell, au coût de 468,96 $. En plus du billet, le forfait comprend notamment une lithographie de la tournée et une entrée sur tapis rouge. Mais il n’y aura pas de rencontre avec l’artiste !

Une ou deux folies ou des livres québécois

Photo courtoisie

Avec 500 $, les collectionneurs et amateurs de beaux livres peuvent faire une ou deux folies en se procurant un livre géant Taschen (Frida Kahlo 275 $, Les plus belles bibliothèques du monde 200 $, Les archives de Charlie Chaplin 259 $, Les archives de James Bond 275 $). Une option pour les lecteurs plus sages ? Se doter d’une vingtaine de nouveaux livres québécois.

Une soirée au Diamant

Photo courtoisie

Avec 500 $, il est possible de passer un très beau moment au Diamant à Québec en achetant deux bons billets pour la pièce La Face cachée de la Lune présentée du 15 au 30 avril. L’acteur Yves Jacques reprend le rôle créé par Robert Lepage. On peut aussi lancer ou terminer la soirée, selon l’heure de la représentation, avec un repas au restaurant Bô Cuisine d’Asie situé en façade du Diamant. Même en ajoutant de l’alcool, il va rester encore quelques dollars à l’intérieur du portefeuille.

Du cinéma à la tonne

Photo Fotolia

Vous trouvez qu’une soirée au cinéma coûte de plus en plus cher ? Bonne nouvelle, avec 500 $, il est possible pour une famille avec deux enfants de s’offrir au moins sept sorties au cinéma avec maïs soufflé et boissons gazeuses pour tout le monde. Et avec la belle saison qui pointe à l’horizon, l’offre de films à l’affiche sera de plus en plus abondante.