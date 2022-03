FORTIN, Suzanne Faucher



Au CHSLD de Limoilou, le 6 mars 2022, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée madame Suzanne Faucher, épouse de feu monsieur Robert Fortin, fille de feu madame Marie-Anne Rousseau et de feu monsieur Gérard Faucher. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gaston (feu Denise), Daniel (Manon), Michel (Francine), Jacques (Chantale), Yves, feu Richard et Johanne (Denis); ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces et ses ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 3ième étage du CHSLD de Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: 418 527-4294 Site web: www.societealzheimerdequebec.com.